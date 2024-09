Chivas vuelve a tener acción este fin de semana debido a que enfrentará a América por la jornada siete del Apertura 2024. Mientras que el Guadalajara se prepara para el Clásico Nacional, destapan que Amazon Prime buscó un nuevo narrador para los encuentros del Rebaño Sagrado, pero no llegaron a un acuerdo.

La nueva casa del Guadalajara dejó grandes sensaciones debido a que no solo no hubo problemas para realizar transmisiones, sino que además la afición se mostró contenta. Esto se pudo ver en las redes sociales ya que nadie se mostró molesto por los relatos y comentarios de los integrantes de Chivas TV.

A pesar de esto, la semana pasada surgió la fuerte versión de que Amazon Prime buscaría llevar adelante cambios en las transmisiones. Su idea es meter un crítico de Chivas para atraer mayor cantidad de personas.

En medio de esto se dio a conocer que Amazon ya buscó a un relator, pero que no llegó a un acuerdo. “Ahora que mis amigos de Amazon andan presumiendo que son el canal oficial para ver a Chivas, me enteré de que querían lo mejor para sus transmisiones. Me cuentan que, para competir en serio por el rating, buscaron a un narrador de renombre para los juegos del Rebaño Sagrado”, expresó.

Amazon Prime busca a nuevo relator para Chivas.

Y agregó: “En su lista de opciones estaban nombres de los que ya venían haciendo el contenido de Chivas TV, pero también querían sumar a un top de la industria: Luis Omar Tapia. Lamentablemente, para su causa y para los aficionados que son fan de ‘El Panda’, no pudo llegar a un acuerdo por compromisos con otras televisoras, así que no se unirá a Enrique Noriega y Antonio Camacho en las transmisiones del Guadalajara”.

Encuesta ¿Te gustaría un nuevo relator para los juegos de Chivas? ¿Te gustaría un nuevo relator para los juegos de Chivas? Sí No YA VOTARON 8 PERSONAS

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2024?

Luego de la goleada que le propinó a Juárez en la jornada seis, Chivas se ubica en la sexta posición con 11 puntos, a cinco de Cruz Azul que es el súper líder del torneo. Cabe destacar que clasifican automáticamente a la Liguilla los equipos que terminen entre los primeros seis puestos.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

Como se sabe el próximo juego que tendrá Chivas en el Apertura 2024 de la Liga MX será ante América por la jornada siete. El juego se llevará adelante en el Estadio Azul a las 18:50 del Centro de México y podrá verse en el Canal 5.