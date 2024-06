El exjugador del América no titubeó en analizar el momento que vive el Rebaño y en el que considera que deberían hacer un cambio en su manera de trabajar.

La rivalidad entre Chivas y América es la más importante de todo el futbol mexicano, no solamente por las diferencias de ideologías, sino por la historia, afición y calidad de las plantillas, por lo que el exjugador azulcrema e ícono de la Selección Mexicana, Cuauhtémoc Blanco, lanzó sugerencia a Amaury Vergara para fortalecer al Rebaño.

Ante la incapacidad del Guadalajara de poder conseguir campeonatos recurrentemente, el exfutbolista azulcrema admitió que le gustaría que los rojiblancos cambiaran de política y contrataran extranjeros para tener plantillas más poderosas que les permitan ser verdaderos contendientes al título.

“Eso es decisión de la afición. A mí, en lo particular, me gustaría porque hubiera más competencia ahorita si tuviera extranjeros, porque ahorita ahí va, ahí va, puede llegar a la Liguilla pero no es favorito para ser campeón“, explicó en entrevista con David Faitelson en TUDN.

Blanco reconoció que la política de apostar por los jugadores de fuerzas básicas es positiva; sin embargo, destacó que en el Rebaño tienen muchos años sin formar una generación de jugadores de impacto como lo hicieron con Omar Bravo y compañía.

“No hay tantos mexicanos, ¿de dónde los sacas? Antes las Chivas tenían buenas camadas, dime cuál, no hay nadie. Destacaron Salcido, Venado Medina, Omar Bravo.

“El único que saca buenos jugadores de fuerzas básicas es Pachuca y es el que dice, ‘el que pague más’. Muchos se van a Monterrey, a Tigres, entonces creo que las Chivas deben de seguir con sus fuerzas básicas, sacar jugadores, se han perdido la dinámica”, concluyó el exjugador del Tricolor.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

Tras darse a conocer el calendario de competencia por la Liga MX, se confirmó que el Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.