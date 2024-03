América se encuentra con el ánimo a tope no solamente por ser el actual campeón del futbol mexicano y estar peleando la cima de la tabla general, sino que también tienen pie y medio en los Cuartos de Final de la Concachampions tras derrotar a Chivas por marcador de 0-3 en el Estadio Akron; sin embargo, aún no cantan victoria.

Es por eso que el propietario de Televisa y a su vez de las Águilas, Emilio Azcárraga, se encuentra feliz con el accionar de su equipo, por lo que decidió darles más motivación a sus futbolistas y darles un bono por eliminar al Rebaño y otro más en caso de que logren derrotarlos con un marcador histórico.

Es por eso que el comunicador de Tv Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que desde el sábado se sabía que el América utilizaría suplentes contra Tigres, ya que su prioridad es obtener una eliminación aplastante sobre el chiverío para poder ganarse ese segundo bono.

“Desde el sábado me la platicaron, ya me habían dicho que iban a jugar con suplentes. Me dijeron que les ofrecieron un bono especial por eliminar al Guadalajara y después del partido (de Ida), les dijeron que hubo llamada y está contento el patrón. Además del bono prometido, si echamos al Guadalajara hay otro bono si logramos algo histórico: eliminación con goleada y manteniendo el arco en cero”, declaró en su canal de YouTube.

Hay que recordar que hace un año, en Semifinales del Clausura 2023, las Águilas ganaron en la Ida frente a Chivas, pero los tapatíos se metieron al Coloso de Santa Úrsula y consiguieron la remontada que los mandó a la Final, misma que perdieron de manera increíble contra Tigres.

¿Cuándo se jugará el segundo Clásico Nacional entre Chivas y América por la Concachampions?

El duelo que definirá la serie por el pase a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf se disputará el próximo miércoles 13 de marzo en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.