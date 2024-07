César Huerta ha tenido una carrera futbolística marcada por su paso por varios clubes de la Liga MX, siendo Chivas de Guadalajara y Pumas UNAM los más destacados. Formado en la cantera del Rebaño Sagrado, el Chino no logró consolidarse en el equipo rojiblanco, pero ha encontrado en Pumas un nuevo hogar y una afición que lo respalda de manera incondicional.

El futbolista de la Selección Mexicana explicó recientemente las razones de un gesto que no pasó desapercibido. Por la jornada 2 del Apertura 2024, Huerta le marcó un gol al Santos Laguna y en el festejo de besó el escudo de Pumas.

Este acto ha sido interpretado por muchos como una señal de su desapego con Chivas, de donde salió sin muchas oportunidades de demostrar su talento en el primer equipo. Además, el delantero le anotó al Rebaño el año pasado y lo celebró con una playera de “Re-hecho en CU”, lo cual hizo enfurecer a los aficionados rojiblancos.

Chino Huerta se olvida de Chivas: en Pumas se siente más gusto

En conferencia de prensa, Huerta detalló su festejo ante Santos Laguna: “He pasado por varios clubes y aquí en Pumas me siento muy identificado. El Dr. Raúl (Luis Raúl González, presidente de la institución) dijo una frase que me brincó la cabeza: ‘lo difícil es entrar a la institución, pero una vez que entras, ya no quieres salir’”, comentó el Chino subrayando la conexión que siente con el conjunto universitario.

“Ese cariño que la gente te muestra, te hace sentirte identificado y querer estar aquí siempre. Fue un gesto que me nació y siempre la afición me da sus muestras de cariño, entonces es un buen gesto. Nunca había besado una playera, me siento identificado con la institución y sus valores”, agregó el delantero.

¿Otro dardo a Chivas?

Las palabras de Huerta han sido vistas por algunos como un dardo dirigido a Chivas, un equipo en el que, según se dice, no tuvo las oportunidades necesarias para brillar. Su salida del club rojiblanco fue un momento agridulce en su carrera, y ahora, como jugador de Pumas, ha dejado claro que su identificación con la institución universitaria va más allá de lo futbolístico. Durante su paso por el Rebaño, el atacante apenas dejó un gol y una asistencia en 39 partidos disputados.