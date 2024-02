Las Chivas de Guadalajara jugarán este sábado 24 de febrero en el Estadio Akron frente a los Pumas de la UNAM por la jornada 8 del Clausura 2024 de la Liga MX. El Rebaño viene de dos partidos consecutivos sin ganar, pero confía en que la calidad de su capitán, Víctor Guzmán, pueda marcar las diferencias, pues el Pocho está siendo el goleador del equipo con cinco gritos, siendo también el máximo artillero del certamen.

Víctor Guzmán viene de ser un elemento prescindible durante el torneo anterior, con la conducción técnica de Veljko Paunovic. El Pocho pasó de ser capitán a suplente e incluso se quedó en la banca para partidos de Liguilla, señal de que su protagonismo ya no era el mismo de antes. Por aquellos días hasta hubo rumores de que ambos habían protagonizado una pelea y de que su relación estaba rota.

Para este nuevo torneo, con la llegada de Fernando Gago al banquillo, Guzmán volvió a ser titular y capitán, siendo un jugador importante dentro de la alineación e incluso siendo el máximo goleador del ciclo. Al mediocampista ofensivo se lo vio eficaz a la hora de ejecutar penales y también hizo gala de su llegada al área, donde sin duda es uno de los mejores rematadores del equipo.

Pocho Guzmán explicó su mejora en el Clausura 2024

En la previa al partido ante Pumas por la Jornada 8, Víctor Guzmán fue consultado sobre rendimiento en este semestre, aunque intentó darle méritos a sus compañeros: “Es parte del equipo, lo que ha hecho, también toca cobrar los penales este torneo y pues bueno, por una parte estoy ahí en el liderato de goleo no, por esa parte, pero pues más que nada es el esfuerzo la verdad de todo el equipo”, dijo en Claro Sports.

Pocho Guzmán se reencontró con su versión goleadora (Imago7)

“El trabajo en equipo, sabemos que así es esto, no soy yo solo, que me está yendo bien, pues gracias a Dios, pero es también toda esa base del equipo”, analizó Guzmán, goleador del torneo con cinco gritos, tres de penal y dos de jugada. El Pocho ha sido un elemento titular para Gago, junto a Fernando Beltrán y Érick Gutiérrez en el mediocampo.

La posición del Pocho Guzmán con Gago es la misma que con Veljko Paunovic

Sobre el rol que ocupa en este torneo con la llegada del entrenador argentino, Guzmán no remarcó grandes diferencias: “Sí es la misma posición, al final cuesta nada más que me estoy soltando más, me siento mejor físicamente, pues eso hace que me vea que estoy jugando más arriba, pero pues es la misma posición en la que he estado jugando normalmente ya hace un año y medio que llegué. Se me nota mejor porque estoy mejor físicamente y estoy trabajando cada vez para estar mejor”, aseguró.

“La competencia interna es una parte muy importante que ha ido creciendo y pues entre mejor esté la competencia interna, más competitividad va a tener el equipo, y pues menos opciones de poder regalar tiene uno no, porque pues los compañeros que están atrás están empujando de la mejor manera”, analizó el mediocampista de 29 años.