La convocatoria de Raúl Rangel para los compromisos de la Selección Mexicana hacen que el Tala no pueda estar disponible para el encuentro que las Chivas de Guadalajara afrontarán este viernes, en su visita a Necaxa, por la Jornada 2 del Clausura 2025. Esta situación abre la posibilidad para el debut de Óscar Whalley en la Liga MX.

El portero de origen español, con nacionalidad mexicana, llegó al Rebaño en 2023 pero prácticamente no tuvo oportunidades en el arco de Chivas. Primero fue Veljko Paunovic quien no le dio oportunidades; luego, Fernando Gago le dio minutos en Concachampions, donde Whalley cumplió con creces.

Sin embargo, la inactividad le pasó factura a Whalley, quien justamente en sus últimos partidos ha dejado algunas dudas. Por eso también se especula con la posibilidad de que sea Eduardo García el reemplazo de Rangel, aunque la lógica indica que Óscar García se inclinará por el más experimentado.

Los dos errores de Óscar Whalley que preocupan a la afición

Marginado ante el buen rendimiento del Tala Rangel, Óscar Whalley casi no volvió a tener minutos desde aquellas buenas titularidades en Concachampions. Aunque no fue tenido en cuenta para compromisos oficiales, sí que el español tuvo acción en amistosos, aunque allí no dejó las mejores sensaciones por dos errores puntuales.

En el primer caso, se trató del amistoso frente al América en suelo estadounidense, aprovechando un receso en la Fecha FIFA. Allí, Whalley fue titular pero en la primera mitad resultó responsable del gol americanista, pues al guardameta se le escurrió de entre las manos un remate de Rodrigo Aguirre que no traía demasiada dificultad.

Por otro lado, más cerca en el tiempo, están las participaciones de Whalley en los amistosos de pretemporada. Chivas disputó la Final de la Copa Pacífica frente a Leones Negros y todo parecía ir rumbo hacia los penales, pero en una de las últimas jugadas, el portero falló al intentar despejar un centro y permitió el gol rival, aumentando las dudas de la afición en cuanto a su nivel real.

La carrera de Óscar Whalley

Con 30 años, Óscar Whalley apunta a tener su debut en la Liga MX, aunque en sus anteriores equipos sí que tuvo más protagonismo. Donde más jugó fue en el Lugo: un total de 69 partidos, pero también tuvo pasos por CD Castellón, Real Zaragoza, SD Huesca, Aaarhus (Dinamarca), OFI Creta (Grecia) y Sporting de Gijón.