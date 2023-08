Con cuatro victorias y un empate, las Chivas de Guadalajara marchan como lideres del Apertura 2023. El Rebaño viene de llegar a la Final del último torneo. Después de tantos años en los que su proyecto no funcionaba, Amaury Vergara debe de estar muy contento.

Como propietario del equipo, Amaury Vergara ha recibido numerosas críticas en el último tiempo, pues el Rebaño estaba lejos de ser protagonista. La afición, incluso, le ha pedido la renuncia más de una vez ante la falta de resultados deportivos.

Ahora, con el equipo líder, Amaury parece sentirse más relajado, a tal punto de que se tomará un descanso del Rebaño. El hijo de Jorge Vergara incursionará en la producción cinematográfica, rubro en el que también se ha encontrado con numerosas críticas.

Amaury Vergara en los festejos del Tapatío campeón (Imago7)

Según el propio Amaury Vergara, esa serie de críticas lo llevaron a aceptar un ofrecimiento en la industria que lo obligará a alejarse de sus funciones en Chivas por un tiempo.

La explicación de Amaury Vergara sobre sus proyectos en el cine

“Gracias a los periodistas y medios de comunicación de futbol, burlas de los aficionados, ‘de cine no sabes nada’… bueno, en fin. Esa mala fama que me quisieron hacer pues hoy en día se convirtió en un gran beneficio porque los cineastas mexicanos y jóvenes me buscan como un potencial aliado: ‘Oye, sabemos que te gusta el futbol, eres un empresario exitoso, pues ¿no te interesaría ayudarme a hacer mi película?’, entonces estoy apoyando tres películas padrísimas”, relató el propietario de las Chivas.