Se terminó la aventura de las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2024. Crónica de un final anunciado, en un semestre que presentó numerosos contratiempos de principio a fin. Pero que igual acabó de la manera más dolorosa, con derrota en los últimos segundos del Clásico Tapatío frente al Atlas.

Se trata, sin dudas, de un gran fracaso, pues después de tres temporadas seguidas obteniendo el boleto directo para la Liguilla, el Rebaño Sagrado no logró meterse en la Fiesta Grande mediante el Repechaje. El momento obliga a tomar decisiones importantes y realizar una fuerte autocrítica.

Arturo Ortega quiere seguir al frente de Chivas

Arturo Ortega nunca le encontró la vuelta al equipo (Imago7)

Aunque muchos se esperaban una mayor autocrítica luego de la eliminación, Arturo Ortega se mostró con ganas de seguir siendo el entrenador de Chivas: “Soy un hombre del club, no sé qué vaya a pasar, estoy muy contento y orgulloso de cómo han estado dispuestos los jugadores y bueno no se al final que determinación tome la directiva. Por supuesto que quiero seguir. Fue un aprendizaje total”. Pese a sus ganas, la eliminación a manos del Atlas parece terminar con la chance de su continuidad.

El mensaje de Omar Bravo tras la eliminación de Chivas

(Instagram)

En sus redes sociales, el histórico goleador rojiblanco, Omar Bravo, pareció sentenciar a Antonio Briseño, quien cometió el penal en la agonía del encuentro. “Penal de Rocha que define a los transferibles de Chivas (desde hace tiempo). Y los ascensos de algunos (Tapatío) que merecen apoyo y paciencia”, opinó el exdelantero del Rebaño Sagrado, máximo goleador de la institución.

Chicharito Hernández: arenga, titularidad y expulsión

El experimentado centrodelantero volvió a ser titular después de mucho tiempo. Al margen de generar el penal, Chicharito Hernández continuó con su sequía goleadora y para peor, terminó expulsado ya en la banca , al momento del penal sancionado en favor de Atlas. El atacante se retiró con una gran bronca y ya en la previa había llamado la atención con su arenga, advirtiendo que estaban también en contra del arbitraje.

Los culpables del fracaso en el Apertura 2024

Se va un nuevo torneo en el que Chivas se queda a deber con su afición, la cual apoyó en todo momento y llenó el Estadio Akron siempre que pudo. Los responsables son de lo más variados y ocupan distintos roles. Por supuesto, Amaury Vergara tiene una importante cuota de responsabilidad , pues ya se veía que el equipo no estaba a la altura y aún así no se realizóunamayor inversión en fichajes. Los españoles Fran Pérez y Juan Carlos Martínez Castrejo tampoco estuvieron a la altura en cuanto a planificación ; pero no puede olvidarse a Fernando Hierro y Fernando Gago -sobre todo este último- quienes abandonaron el proyecto en pleno torneo mostrando muy poco profesionalismo.

Briseño acaba entre los principales acusados tras el penal cometido ante Atlas (Imago7)

Asimismo, la plantilla tampoco estuvo a la altura. Hubo referentes que no rindieron como debían: Víctor Guzmán, Antonio Briseño, Chicharito Hernández, pero jugadores como Erick Gutiérrez y Ricardo Marín tampoco acabaron cumpliendo. Por supuesto, Arturo Ortega es otro gran responsable, ya que el equipo acabó siendo un desconcierto en las últimas semanas.