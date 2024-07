Chivas se encuentra en plena preparación para su debut en el Apertura 2024 de la Liga MX cuando enfrente a Toluca por la jornada 1. En medio de esto se confirmó que el Guadalajara no será transmitido por Amazon, sino por Chivas TV. A su vez, destapan que el Rebaño Sagrado tendrá que esperar un poco más para salir exclusivamente por la plataforma de películas y series.

En un corto comunicado el Rebaño Sagrado confirmó que en sus plataformas harán llegar su estreno en la siguiente temporada. “CHIVASTV, la señal hecha por ChivaHermanos para ChivaHermanos, le llevará a toda la Nación Rojiblanca las emociones de este encuentro EN MÉXICO y el resto del mundo (*excepto Estados Unidos)”, señalaron en la página oficial del equipo rojiblanco.

amazon Prime Paket Nahaufnahme *** amazon Prime package close-up Copyright: xmix1x

Sin dudas se esperaba que para la jornada uno Chivas ya sea transmitido en Amazon Prime que quede claro que no se iba a ayudar más a Televisa, quien indirectamente es dueño de América. Finalmente esto no se sucederá hasta la jornada cuatro ya que faltaba cumplir formalidades con la empresa de Emilio Azcárraga, la cual pudo haber adelantado su salida ya que se sabía hace tiempo que no iba a poder igualar la oferta que le habían hecho.

“Como habíamos platicado Chivas estaba esperando formalidades contractuales de Televisa para anunciar el nuevo acuerdo con Amazon Prime. Debido al retraso, el 1er partido tendrá que ir por Chivas tv. A partir de la J4 vs. Mazatlán, podrán seguirse en exclusiva por Amazon”, informó Rodrigo Camacho en X. De esta manera, recién el sábado 20 de julio el Guadalajara será transmitido por su nueva casa.

¿A qué hora y dónde ver Chivas vs. Toluca?

Como se sabe este fin de semana comienza el Apertura 2024 de la Liga MX y Chivas debuta ante Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. El partido será transmitido por Chivas TV desde las 22:00 del Centro de México.