Chivas se encuentra en plena preparación para el Clausura 2025 de la Liga MX en Zacatecas. En medio de la pretemporada América se consagró campeón y surge un dato que expone el pésimo desempeño de la Familia Vergara al mando del conjunto rojiblanco.

El Rebaño Sagrado acaba de recibir un duro golpe en las últimas horas a pesar de no haber disputado un partido debido a que las Águilas alcanzaron su título 16 de su historia. El dolor es grande porque no solo los de Coapa se volvieron a consagrar, sino que además lograron el Tricampeonato en torneos cortos.

La afición de Chivas molesta porque su equipo no solo no gana títulos, sino que no puede pelear por uno de ellos. Los chivahermanos están molestos y comenzaron una campaña contra la Familia Vergara junto al hashtag #SiNoInviertenNoInvierto.

El dato que expone a la familia Vergara al mando de Chivas.

Luego de la victoria de América ante Rayados de Monterrey, los fanáticos estallaron contra Amaury Vergara al marcar que no realiza inversiones en el equipo. “El América tricampeón, y Chivas comprando refuerzos en TEMU. El señor Amaury Vergara es un caballo de troya, es más atlista que sus mismos fundadores y está destruyendo a Chivas desde adentro”, expresó un fanático.

El dato que expone a la Familia Vergara en Chivas

Por otro lado, luego de la consagración de América trascendió una información que expone el manejo de la Familia Vergara en Chivas. Según lo informado por la Chorcha deportiva Chivas en 43 campeonato con los Vergara logró tan solo dos títulos, la misma cantidad de Atlas. En este tiempo las Águilas lograron siete, Tigres seis, Pachuca cinco y Monterrey cuatro.