Alan Pulido regresó a las Chivas de Guadalajara para este Torneo Clausura 2025 como uno de los refuerzos estelares junto a Miguel Tapias y Luis Romo, lo cual ha surtido efecto con la anotación que marcó el domingo pasado cuando se impusieron a Xolos de Tijuana 2-1 en el partido por la Jornada 6.

Por lo cual, la segunda etapa de Alan Pulido en el Rebaño Sagrado ha estado en boca de todos como sucedió con el narrador estelar de Televisa, Andrés Vaca, quien se hizo el gracioso a la hora de recordar el penoso incidente que vivió el atacante de los rojiblancos en el 2016 cuando sufrió un secuestro.

¿Qué dijo Andrés Vaca?

Fue en el podcast “Ficcionado” donde el relator de TUDN se encargó de hablar acerca de lo que pasó hace unos años en Ciudad Victoria con Alan Pulido, todo esto al ser cuestionado sobre cuál había sido el peor secuestro si el de Rapunzel o el de Hercúles, a lo que el comunicador respondió de una manera inesperada.

Puligol marcó su primer gol a Xolos. Foto: Imago7// Andrés Sepúlveda

“El de Pulido. Pulido se les escapó, güey”, fue lo que comentó el integrante de Televisa mientras los otros dos personajes que se encontraban en la emisión se reían al escuchar el desafortunado comentario de Vaca, quien es un ferviente seguidor americanista y uno de los narradores de moda en el futbol mexicano.

¿Qué le pasó a Alan Pulido?

Fue el 28 de mayo del 2016 cuando Alan Pulido, entonces jugador de los Tigres de la UANL, salió de una fiesta en Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas y fue interceptado por sus captores que lo bajaron de su auto para llevarlo a un lugar donde estuvo cautivo por algunas horas, pero el ahora atacante de Chivas logró escapar y fue auxiliado por las autoridades, después de que el propio Puligol llamó al 066 para denunciar su situación, de acuerdo a información de la agencia AP en ese momento.

Fue hasta el 2020 que Pulido habló del tema en una charla con ESPN, argumentando que no le desea a nadie lo que vivió con su secuestro: ”Obviamente no me gusta tocar estos temas, son muy delicados, complicados, pero te da un mal aprendizaje, pero son malos recuerdos que por allí no quisiera volver a vivir y tampoco se los deseo a nadie. Fue algo muy difícil en mi vida”.