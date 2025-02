Chivas se prepara para volver a ver acción en la Concachampions 2025 cuando enfrente a Cibao por la vuelta de los 16avos de Final. En medio de un clima tenso a pesar de la victoria frente a Tijuana, sale a la luz un video de la reacción de Chicharito Hernández al gol de Alan Pulido. ¿Vestidor roto?

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de la primera respuesta que dio Javier Hernández ante la llegada de Puligol. César Huerta destacó que no lo había visto con buenos ojos, mientras que Jesús Bernal afirmó en las últimas horas que el atacante se molesto por no ver acción.

Frente a Tijuana Alan Pulido no solo anotó, sino que además dejó expuesto a Chicharito Hernández, quien lleva marcado un gol en un año. A pesar de todos los rumores sobre la relación que hay entre los atacante sale a la luz un video sobre la reacción del máximo goleador de la Selección Mexicana al debut goleador del refuerzo estrella del Rebaño Sagrado.

Chicharito Hernández no vio acción ante Tijuana. (Foto: IMAGO7)

En la filmación se ve como Javier Hernández sale del banco a felicitar a un Puligol que agradece al cielo por su anotación. A su vez, Isaác Brizuela y todo el cuerpo técnico lo aplaudieron desde la línea del área técnica.

Chicharito Hernández pone ultimátum a Amaury Vergara

Es claro que Chicharito Hernández no está en su mejor nivel debido a que desde que llegó estuvo más tiempo en la enfermería y apenas anotó un gol en más de año, mientras que en menos de un mes Alan Pulido ya marcó. En este contexto dieron a conocer el ultimátum que le dio el atacante a Amaury Vergara. “Si no me quieren, mejor me voy“, reportó Francotirador de Diario Récord.