Chivas se prepara para volver a tener acción contra Cibao por la Concachampions 2025, luego de haber superado a Tijuana por 2-1. Tras lo sucedido en el Estadio Akron revelan el motivo por el que los agentes de Chicharito Hernández podrían salir en las próximas semanas para volver a jugar en la Major Leagues Soccer.

Parece que finalmente el Guadalajara encontró a su centro atacante debido a que en solo dos partidos Alan Pulido marcó la diferencia que ninguno de los otros nueves pudo llevar adelante. Frente a Cibao echó luz sobre los caminos para que el equipo lo encuentre, mientras que frente a Xolos anotó su primer gol.

Con este panorama dan a conocer que Chicharito Hernández podría salir del equipo porque los agentes quieren que tenga los minutos que no le dan en Chivas. Según lo informado por César Huerta, el negocio de la venta de imagen de Javier se estaría viendo afectado por lo que sus representantes habrían empezado a buscar nuevos destinos.

Chicharito podría salir en las próximas semanas.

“¿Qué pasa con esto? Se trata de las cosas que mueven a los representantes. Un representante cuando ve que un jugador con buena imagen no juega lo normal es que se lo lleve. Todo futbolista que vende por separado su imagen y a partir de lo que ingrese por patrocinadores sume para hacer un salario más grande todo futbolista que tiene esta condición en su contrato necesita jugar porque sino juegas los patrocinadores no pagan”, señaló el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

Y agregó: “Necesita que jueguen. ¿Dónde? Donde sea. Tiene mucho sentido que los representantes de Javier hayan dicho: ‘déjanos buscarle por otro lado. Déjanos tocar las puertas de la MLS donde vas a jugar si o si’. Es esto lo que abre en las próximas semanas de aquí a abril la gente que representa los intereses de Javier Hernández está buscando una posible salida”.