Chivas se prepara para volver a tener acción a nivel internacional cuando enfrente a Cibao por la vuelta de los 16avos de Final de la Concachampions. El Rebaño Sagrado necesita ganar luego de haber empatado en República Dominicana.

Previo al partido destapan que Chicharito Hernández le habría dado un ultimátum a Amaury Vergara, mientras que Óscar García habló de su continuidad en el equipo. A su vez, José Juan Macías vuelve a ser noticia ya que Santos Laguna le rescindió el contrato y podría retirarse.

Chicharito Hernández pone ultimátum a Amaury Vergara

Chicharito Hernández pone ultimátum a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Es claro que Chicharito Hernández no está en su mejor nivel debido a que desde que llegó estuvo más tiempo en la enfermería y apenas anotó un gol en más de año, mientras que en menos de un mes Alan Pulido ya marcó. En este contexto dieron a conocer el ultimátum que le dio el atacante a Amaury Vergara. “Si no me quieren, mejor me voy“, reportó Francotirador de Diario Récord.

José Juan Macías cerca del retiro a sus 25 años

José Juan Macías podría retirarse. (Foto: IMAGO7)

José Juan Macías no para de recibir malas noticias en su corta carrera debido a que luego de que se haya desgarrado el Club Santos decidió rescindirle el contrato. Tras darse a conocer esta noticia en Fox Sports destaparon que el atacante de 25 años estaría por retirarse.

Óscar García Junyent dejó mensaje a la afición de Chivas

Óscar García dejó mensaje a la afición de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Previo al duelo contra Cibao, Óscar García Junyent habló de su actualidad en Chivas y dejó mensaje a la afición. “Yo tengo más información que nadie, porque sé que un jugador está bien físicamente, el servicio médico me aconseja qué jugador puede jugar más o menos, si ha recibido un golpe durante el entrenamiento. Yo tengo toda esta información que me ayuda al final a decidir qué jugadores pueden estar listos”, expresó en conferencia de prensa.

Alan Mozo no vería acción en Chivas vs. Cibao

Por otro lado, para el duelo esta noche frente a Cibao se dio a conocer que Alan Mozo no vería acción en el equipo de Óscar García Junyent. Según lo informado por el Pollo Elizondo, la decisión del timonel de Chivas se debe a que busca preservarlo para el juego contra Toluca.