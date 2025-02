Chivas de Guadalajara viene de dar vergüenza en las últimas dos ediciones de la Leagues Cup 2025. A falta de varios días para el inicio del certamen binacional confirmaron rivales, fechas y cómo se jugará el nuevo formato del torneo en Estados Unidos.

El Rebaño Sagrado no viene de dar las mejores actuaciones a nivel internacional debido a que quedó fuera en las últimas dos participaciones. Tanto Veljko Paunovic como con Fernando Gago el Guadalajara quedó eliminado en fase de grupo.

¿A quiénes enfrentará Chivas en la Leagues Cup 2025?

En la Leagues Cup 2025 Chivas tendrá la posibilidad de enfrentar a tres equipos de la Major Leagues Soccer. New York Red Bulls, Charlotte FC y Cincinnati FC serán los rivales que tendrá el Guadalajara desde el próximo 29 de julio.

Chivas volverá a ver acción en la Leagues Cup 2025. (Foto: TW / @LeaguesCup)

¿Qué día y hora jugará Chivas en la Leagues Cup 2025?

Chivas volverá a tendrá su debut en la Leagues Cup el próximo 31 julio cuando enfrente a New York Red Bull Sports Illustrated Stadium de New Jersey. Su segundo encuentro será contra Charlotte FC el 3 de agosto en el Bank of America de Charlotte, mientras que el tercer partido será el 7 de agosto frente a Cincinnati FC en el TQL Stadium de Cincinnati. De momento no se confirmaron horarios.

¿Cómo es el nuevo formato de la Leagues Cup 2025?

El nuevo formato de competencia de la Leagues Cup 2025 es similar al que se vive hoy en la Champions Leagues 2024-2025. En este caso el Rebaño Sagrado forma parte del Grupo ESTE 3 junto a Rayados de Monterrey, FC Juárez, New York Red Bulls, Charlotte FC y Cincinnati FC, de los cuales clasifican los cuatro mejores de la tabla general.