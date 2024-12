Después de 14 años Rubí Soto se va de Chivas Femenil para empezar un nuevo reto fuera del equipo de sus amores, por ello publicó una emotivo mensaje para despedirse del que ha sido su único equipo en el futbol mexicano, ya que hace unos años salió para cumplir su sueño de jugar en Europa con el Villarreal de España.

La Patrona, como fue apodada en el Rebaño Sagrado, confirmó su salida del conjunto rojiblanco con una publicación donde no tuvo más que palabras de agradecimiento con toda la institución y sobretodo con Amaury Vergara por el apoyo que ha mostrado a todas las futbolistas que han pasado por la institución.

El emotivo mensaje de Rubí Soto

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Rubí Soto advirtió que no será un adiós sino un hasta luego, pues sabe que el futbol da muchas vueltas, por lo que no descarta regresar en el futuro. Aunque no se ha confirmado el club al que llegará para el Torneo Clausura 2025, pero las versiones indican que será León.

Rubí Soto se despide de Chivas Femenil en Instagram. FOTO: INSTAGRAM

“Después de tantos años (14), tantas cosas vividas, toca decir adiós a la institución que me vio crecer en cada sentido. Me llevo lo mejor de @chivasfemenil @chivas. Gracias a cada una de las personas que conforman la institución, sin ustedes tantos años no hubieran podido ser posibles”

“Gracias a mis compañeras por siempre estar para mí, me llevo lo mejor de cada una de ustedes, las voy a extrañar. También agradecerle a @amaury_vergara por ser ese ser humano extraordinario, por apoyarme en todos mis sueño y siempre que lo necesité. De verdad que no encuentro palabras. Solo tengo palabras de agradecimiento para la afición que estuvo alentándome cada momento”, fue parte de lo que escribió en la famosa red social.

Otra jugadora histórica que se va de Guadalajara Femenil es Victoria Acevedo, quien terminó contrato y no le será renovado, pero fue parte de dos Ligas MX y un Campeón de Campeonas que han sido los únicos títulos que tiene el equipo tapatío desde el 2017 que se instauró la Liga MX Femenil.