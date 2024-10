Chivas está viviendo un análisis interno para definir cómo se llevará a cabo una posible reestructuración en la directiva y hasta en la plantilla para el Clausura 2025, por lo que Amaury Vergara habría tomado una importante decisión sobre el tema de refuerzos para el próximo torneo.

Es verdad que actualmente la principal preocupación de los altos mandos del Guadalajara es la de analizar y definir el nombre del nuevo entrenador que será el encargado de comandar el proyecto deportivo que hay en el redil, aunque hay otros rubros que la familia Vergara también tiene en mente.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que dentro de la institución tapatía se ha notificado que nuevamente deberán optimizarse los recursos debido a que no se abrirá la cartera en diciembre.

“Los dirigentes actuales tienen la orden de cuidar los centavos porque no va a haber dinero para diciembre, esa es la orden ahorita”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

Jesús Bernal reveló que no habrá cartera abierta

“El equipo de Chivas no lo tiene sencillo. Si bien ha caído bastante dinero de diferentes lugares (…) Sin embargo, no habrá cartera abierta para reforzar al equipo el próximo torneo. Va a haber un presupuesto limitado, pero no cartera abierta”, explicó también en su canal de YouTube.

¿Quiénes fueron los refuerzos para este Apertura 2024?

Desde la salida de Fernando Hierro se comenzó a apostar por perfiles más discretos para los refuerzos, por lo que se contrataron a jugadores como Omar Govea, Daniel Aguirre, Bruce El-Mesmari y Fidel Barajas, en donde todos han pasado de noche y hasta algunos ni siquiera han debutado con el Rebaño.