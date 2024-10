Una de las principales críticas de la afición contra la directiva de Chivas es la poca inversión en refuerzos, sobre todo desde la salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva, ya que el Comité que lideran Juan Carlos Martínez y Fran Pérez no ha podido emular el liderazgo que tenía el exjugador del Real Madrid.

Durante la estadía del ahora directivo del Al-Nassr, el Guadalajara realizó varios fichajes importantes como Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez o Chicharito Hernández; sin embargo, desde que los dos europeos se quedaron al frente del proyecto, el perfil de las incorporaciones fue a la baja.

Para este Apertura 2024, la gran apuesta de Juan Carlos Martínez y Fran Pérez fue Fidel Barajas, quien posee un gran talento que lo ha puesto en el radar de las selecciones menores de México y Estados Unidos, pero que con el chiverío no ha podido demostrar todas esas condiciones que posee.

Chivas desembolsó cuatro millones de dólares al Real Salt Lake para poder hacerse de los servicios del atacante de 18 años; sin embargo, el juvenil solamente ha participado en 86 minutos repartidos en cinco partidos, en donde en ninguno ha sido titular en el torneo.

Una de las polémicas decisiones de la directiva española fue integrarlo de inmediato al primer equipo, esperando que fuera de impacto inmediato como lo hizo Cade Cowell, situación que no ha sucedido. Pese a todo eso, no se le ha mandado ni una semana a participar con la Sub 23 o con el Tapatío para que se mantenga en ritmo de competencia.

Pretemporada, la clave del éxito de Cade Cowell

Hay que recordar que el Vaquero no realizó pretemporada al llegar al Guadalajara en el Clausura 2024, por lo que le costó tener buenas actuaciones; sin embargo, para su segundo torneo como rojiblanco, su desempeño se incrementó sustancialmente, por lo que en el redil hay esperanza de que suceda algo similar con Fidel Barajas.

No es el peor refuerzo del Apertura 2024

La realidad es que Fidel Barajas ha estado recurrentemente entre las opciones para tener actividad y participando en algunos compromisos, situación opuesta a Bruce El-Mesmari y Daniel Aguirre, quienes ni siquiera han debutado con el Rebaño tras llegar como refuerzos para este Apertura 2024.