Uno de los jugadores más importantes que ha tenido Chivas a lo largo del Clausura 2024 es sin duda Roberto Alvarado. El Piojo mantuvo diálogos con el podcast del Rebaño Sagrado y advirtió a la directiva que quiere cumplir el sueño de jugar en el futbol de Europa. ¿Lo escuchará Amaury Vergara?

A lo largo del todo el torneo el extremo fue una pieza fundamental para comenzar a sumar puntos importantes. Sus asistencias, recuperaciones, duelos ganados y goles permitieron a los del Rebaño Sagrado lograr alcanzar la Liguilla.

Por otro lado, en la semana mantuvo diálogos con el podcast de Chivas en el que habló de su paso por Manchester City. En medio de esta charla el futbolista advirtió a la directiva que quiere jugar en el futbol de Europa y que no le cuenten cómo podría haber sido.

“No quiero que me lo cuenten; es mi sueño, quiero ir. Quisiera salir campeón con Chivas y poder irme. Ya no estoy tan jóven, no para el tema del futbol. La quiero pelear a muerte para ir para allá y ojalá se me dé”, expresó el futbolista rojiblanco.

El Piojo Alvarado advierte que quiere jugar en Europa. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Cualquier equipo de Europa de las ligas top, Portugal, Bélgica, también por ahí juegan Champions, España o el Milan porque, cuando estaba tan morrito, en el equipo que jugábamos, usábamos el uniforme del Milán. Por eso y porque me gusta el equipo y la liga de Italia también”. ¿Lo escuchará Amaury Vergara?

¿Cuándo se enfrentan Chivas ante Toluca?

Chivas volverá a ver acción en la Liga MX cuando enfrente a Toluca por los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2024. El juego de ida se llevará adelante el próximo miércoles en el Estadio Akron, mientras que la vuelta se realizará en el Nemesio Diez 11 de mayo.