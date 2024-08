Chivas se encuentra enfocado en lo que vivirá el próximo sábado cuando enfrente a Tigres por la jornada cinco del Apertura 2024 de la Liga MX. En medio de esto destapan el triste presente de Rodolfo Pizarro que pasó de estar a un paso de volver a México a ser colgado en el AEK Atenas. ¿Culpa de Matías Almeyda?

A lo largo de todo el mundo siempre hay un jugador con pasado en el Guadalajara que da de que hablar en todas partes del mundo. El caso más reciente que nos hace sentir orgullosos es el de Jesús Brígido que por falta de oportunidades fue prestado a San Antonio FC para ganar minutos de juego.

Por otro lado, en Grecia se encuentra Rodolfo Pizarro que estaba muy cerca de salir del AEK Atenas de Matías Almeyda. Sin embargo, su arribo a FC Juárez se podría retrasar porque lo habrían colgado por la postura que tomó cuando le quisieron bajar su salario en el club.

Rodolfo Pizarro es congelado en AEK Atenas. (Foto: IMAGO)

“¡Ey, ey, no se asusten! Sé que los seguidores de Rodolfo Pizarro, hasta en Grecia, se han de preguntar por qué no es usado por Matías Almeyda en el AEK de Atenas. Me dijeron desde el Viejo Continente que le quisieron bajar el sueldo al mexicano y, obviamente, Pizarro no se dejó, por lo que lo mandaron a la congeladora. O sea, hasta en Grecia se cuecen habas con temas de directivos que buscan aprovecharse al máximo de sus jugadores”, comentó Francotirador de Diario Récord.

Y agregó: “El tema se puso muy tenso porque, recordarán, el mediocampista estaba en pláticas con Bravos de Ciudad Juárez y todo indicaba que estaba cerrado, pero había un ‘pero’, y era justamente que el equipo helénico no permitió que se cerrara la transacción cuando ya en el equipo mexicano del norte estaban haciendo ajustes para el gráfico con la playera verde. En fin, se me hace que ese caso está perdido para Pizarro, que tiene contrato un tiempo más, así que habrá que esperar para ver cuándo desbloquean al buen Rodolfo, que seguro busca estar en su mejor nivel”.