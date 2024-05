Érick Gutiérrez apareció el miércoles como una de las figuras de las Chivas de Guadalajara, en la victoria 1-0 sobre Toluca. Los rojiblancos lograron concretar la mínima ventaja en los Cuartos de Final de Ida del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, en el Estadio Akron. El mediocampista protagonizó la asistencia del anulado tanto polémico de Pável Pérez. A pesar de los atenuantes, el Guti le dio mérito a las indicaciones del entrenador para este resultado en la Liguilla.

El estelar contención, que llegó como refuerzo bomba para el Apertura 2023, se mantuvo inamovible en la alineación del técnico Fernando Gago. El Rebaño Sagrado consiguió en la parte final del compromiso hacer justicia y plasmar su dominio en el marcador. El golazo de Víctor Guzmán (86′) estremeció la red del arco rival y todo el Estadio Akron, con la celebración de su afición. Ahora, deberán resguardar esa ventaja mínima en la visita a Toluca del sábado.

El Guti, durante una entrevista con Chivas TV aún sobre el césped del Gigante de Zapopan, analizó este triunfo por la mínima. Advirtió que “soy sincero. Creo que estuvimos muy imprecisos el día de hoy. En los contragolpes, creo que si teníamos un poquito más de calma, podíamos hacer más daño. Pero, así es la Liguilla, fue un partido de ida y vuelta. Sabemos que Toluca es un equipo que ataca muy bien y bueno 1-0 vamos con ventaja para allá“.

Gutiérrez Galaviz aprovechó la ocasión para darle el mérito al cuerpo técnico en este resultado positivo de cara a la vuelta, por el trabajo defensivo. Reconoció que “Sí. Creo que Gago nos ha implementado eso, el tener más experiencia, el mantener el cero, el partir del orden. Cuando no estamos bien, tenemos que tener orden atrás y tratar de ayudar a los de adelante. Esto Liguilla, ventaja es ventaja y tenemos que ir allá a hacer un partido inteligente y con las mismas ganas“.

Érick Gutiérrez analizó la vuelta en Toluca

El estelar mediocampista es consciente de lo que le espera al Guadalajara la noche del sábado en La Bombonera. Refirió a Chivas TV que “sabemos que su estadio pesa, tienen una afición muy bonita también, la altura (como factores adversos). Pero creo que es Liguilla, no nos podemos guardar nada. Hemos trabajado muy duro y esto es base del trabajo, que ahora llegan los resultados y llevamos ventaja, eso es lo importante también“.

Érick Gutiérrez, en cuanto a su notable alza en el desempeño individual, reconoció ante las cámaras, que “yo lo dije cuando llegué, que a lo mejor no soy un jugador muy vistoso, pero trato de corregir. De estar para ayudar a dar salidas, hacer coberturas y creo que lo estoy haciendo muy bien en este torneo. El torneo pasado fue muy difícil para mi, pero en este me siento muy contento, muy cómodo y cuando se trata de ayudar al equipo lo voy a hacer muy bien“.

El volante mixto de las Chivas prosiguió y advirtió que “trato de hacer mi trabajo. Me gustaría a veces atacar un poco más. Pero, bueno, me toca este rol ahora y me siento muy bien con la línea defensiva, yo de cinco (contención). Estamos haciendo muy bien las cosas“. Así, destacó a una defensa tapatía que hila cuatro partidos sin permitir goles y que ha cedido dos tantos en sus últimas siete presentaciones.