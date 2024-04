Todavía faltan algunas semanas para que finalice el Clausura 2024, pero el futbol de estufa comienza a ganar peso en la Liga MX. Como suele ocurrir, los equipos buscarán reforzar sus plantillas para competir de la mejor manera posible y las Chivas de Guadalajara no son la excepción.

Uno de los nombres relacionados al Rebaño en las últimas semanas fue el del mediocampista Érick Sánchez, quien actúa en los Tuzos del Pachuca y además suele ser convocado a la Selección Mexicana. El “Chiquito” cuenta con grandes condiciones técnicas y por eso también estaría en el radar del América.

Ni Chivas ni América: Érick Sánchez prefiere ir a Europa

En medio de rumores que hablan sobre una oferta de nueve millones de dólares por parte de las Águilas, Érick Sánchez habló con Récord y reconoció que ve cercano su adiós al Pachuca: “Hay ciclos que se tienen que cerrar, a mí no me gusta hablar antes, pero hay ciclos que debemos de cerrar y yo he visto a mis compañeros que tienen atrás, la calidad que tienen y es momento de que uno debe de darles oportunidad como a uno se la dieron en su momento”, expresó.

Érick Sánchez afirma que sólo saldría de Pachuca para jugar en Europa (Imago7)

Sin embargo, parece que de momento “Chiquito” no se plantea un traspaso dentro de la Liga MX: “Mi sueño es Europa. Quiero ir a Europa. Quiero pelear por mi sueño en Europa. Como se lo dije a mi representante y al club, yo de Pachuca no quiero salir si no es a Europa. Trataré de hacer lo posible para que se cumpla y si no el club decidirá”, dijo prácticamente descartando una posible llegada al Rebaño o a las Águilas.

¿La prioridad de Fernando Hierro? Chivas ya sondeó a varios mediocampistas

Así como reforzó la plantilla rojiblanca con la contratación de Érick Gutiérrez, parece que Fernando Hierro sigue queriendo poblar de jerarquía la zona media del campo. Y es que además de Érick Sánchez, otros mediocampistas como Jordan Carrillo, Fidel Ambriz y Andrés Montaño también han sido vinculados al Rebaño Sagrado, por lo que esa parece ser la prioridad de cara al próximo mercado de pases.