Luis Romo es uno de los mejores futbolistas mexicanos del momento, su capacidad en la mediacancha le ha valido llegar a la Selección Mexicana y convertirse en uno de los referentes para los últimos entrenadores de combinado nacional, por lo cual su fichaje con las Chivas de Guadalajara generó buenas sensaciones en la afición.

Una vez que se hizo oficial la contratación de Luis Romo con el Rebaño Sagrado, dio unas declaraciones que provocaron algunos cuestionamientos que por fin fueron aclarados por el propio mediocampista, quien dio a conocer que hizo pruebas para llegar al equipo hace varios años sin que le permitieran quedarse.

¿Luis Romo soñaba con Chivas?

En una reciente entrevista con Chivas TV, Romo también explicó a qué se refería hace una semana cuando indicó que el sueño familiar era que en algún momento pudiera jugar con las Chivas, pues su hermano Darío fue quien estuvo algunos años en las fuerzas básicas de los tapatíos, mientras que a él lo rechazaron cuando buscó probar fortuna en la Perla Tapatía.

“De chico al primer equipo al que le fuimos fue Cruz Azul, y después cuando yo tenía siete años mi hermano se vino aquí a Chivas para una Copa Chivas y todo cambió, fueron siete años en los que él estuvo acá donde toda la familia fue de Chivas. Nos tocó la época del campeonato del 2006 cuando Chivas era prácticamente la Selección Mexicana, entonces se le agarró un gran cariño”.

“Yo hice varias pruebas acá y nunca me quedé, pero sí era el objetivo principal. Estuve en diferentes equipos, mi hermano siempre ha sido chiva y ahora me lo transmite y me dice ‘lo vas a vivir y estás viviendo el sueño que yo no pude lograr’, a eso me refiero con un sueño familiar, es una motivación para mí cumplir ese sueño y que ellos lo vivan conmigo, y ahí vamos poco a poco relacionándonos con los que representa estar acá”, fue parte de lo que indicó Romo en Chivas TV .

Luis Romo sostendrá su primer partido con Guadalajara este viernes cuando visiten a Necaxa en un partido por la Jornada 2 que se realizará en la cancha del Estadio Victoria en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México. La transmisión correrá a cargo de Azteca Deportes.