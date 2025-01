La llegada de Luis Romo se festejó como un gol de último minuto debido a que Chivas se quedó con un jugador de calidad probada sin poner un billete por él. Por otro lado, detrás de su su arribo a Verde Valle se encuentra un verdadero aficionado al Guadalajara en su familia. Se trata de Darío Romo, hermano, aficionado y exportero rojiblanco.

Sin duda la mayoría de los jugadores que llegan al Rebaño Sagrado tienen una unión muy particular con el club. Este tipo de experiencia lo vive Mateo Chávez quien es hijo del Tilón Chávez, leyenda del conjunto rojiblanco.

Luis Romo no es la excepción por su familia, sino que además porque se probó cuando era niño en Chivas. Quien lo llevó a buscar una oportunidad en el Guadalajara fue su hermano Darío Romo, portero que se formó en Verde Valle y que jugó junto a Chicharito Hernández, Carlos Vela y Pepe Meléndez.

“Veíamos los partidos de Chivas y de repente a mí me gustaba el Cruz Azul, pero ellos le iban a las Chivas y yo no era muy entregado a eso. Después, así pasan las cosas, a mí me toca hacer mi proceso de fuerzas básicas en Chivas. La verdad es que Luis me seguía mucho en ese sentido, como yo estaba en las Chivas, en algún momento él también se fue a las Chivas y su ilusión era llegar ahí”, declaró el exguardameta rojiblanco a ESPN en 2020 al recordar como comenzó su relación el equipo más grande México.

Luis Romo junto a su hermano, Darío, cuando jugaba en Chivas. (Foto: ESPN)

En la misma entrevista señaló que Luis se probó cuando tenía 12 años y que no lo tuvieron en cuenta. “A la edad de 12 o 13 años recuerdo que lo llevé unas semanas. Pasó algunos filtros, pero al final de cuentas en los últimos recortes pues ya no siguió. Yo platiqué con algún entrenador, que era el que lo estaba visoreando, le dije ‘mire, mi hermano cómo juega y así’ y dice ‘no, pues la verdad es que hay jugadores que son del Guadalajara que tienen el mismo nivel o más, entonces no nos convenció’”, explicó.

Cabe mencionar que el paso de Dario Romo por Chivas fue muy fugaz debido a que solo llegó a jugar en las fuerzas básicas donde tuvo acción en tres partidos con la playera de Tapatío.

Luis y Dario Romo jugaron juntos en Querétaro

A pesar de poder jugar juntos en Chivas, Dario y Luis se dieron el gusto de compartir equipo en Querétaro. “Sueño hecho realidad”, expresó el mediocampista en su cuenta de Instagram el pasado 7 de enero de 2019.