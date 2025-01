Luis Romo terminó siendo protagonista de una novela que no lo tenía dentro del reparto. El mediocampista fue oficializado como nuevo jugador de Chivas de Guadalajara cuando el club acordó con Cruz Azul incluirlo en la operación por Jesús Orozco Chiquete. En su momento había trascendido que los azulados no querían soltar a Romo.

No obstante, al final de la historia, el enroque se terminó concretando. Aunque también hubo un detalle no menor: Cruz Azul puso dinero además de la ficha del centrocampista. En definitiva, aquella idea de que la Máquina Cementera no quería dejarlo ir a Romo se terminó diluyendo.

Es muy probable que lo ideal para el club de La Noria haya sido fichar a Orozco Chiquete sin perder ninguno de los componentes de su plantilla. Pero en Chivas querían que los 11 millones de dólares de la cláusula de rescisión fueran abonados de una sola vez, tal como estipulaba el contrato.

Finalmente, la maniobra que encontró Cruz Azul para conseguir su objetivo fue tener en cuenta la idea de Chivas. De esta manera, Luis Romo terminó en Verde Valle y Jesús Orozco Chiquete en La Noria. No obstante, ahora se conoce que Martín Anselmi dio algunas razones que llevaron a que el club accediera a transferir al mediocampista.

Martín Anselmi es el director técnico de Cruz Azul. (Getty)

Las razones que llevaron a Cruz Azul a desprenderse de Luis Romo

Con el desenlace de la historia quedó claro que Jesús Orozco Chiquete era casi una obsesión para Cruz Azul, al punto que decidieron dejar ir a Luis Romo. Así mismo, Martín Anselmi y el club habrían encontrado razones para dejarlo ir, según reveló Carlos Ponce de León en Récord.

El periodista apuntó que “la Máquina hace el balance de sus jugadores en 2 fases: ofensiva y defensiva”. Los defectos de Romo serían que no rindió de la mejor manera en defensa, ni hizo el desgaste físico de otros jugadores. “No corrió lo suficiente, y eso a Anselmi no le gustó”, comentó Ponce de León, aclarando que no hubo conflictos personales.