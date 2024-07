Uno de los jugadores que gran parte de la afición extraña por la falta de gol es José Juan Macías, quien actualmente se encuentra en Santos Laguna. Por otro lado, en las últimas horas volvió a romper el silencio para lanzar un recado a los entrenadores que tuvo en el Rebaño Sagrado.

La actualidad del Guadalajara indica que hay una gran falta de gol y ante Toluca esto se volvió a notar. Es verdad que se generaron pocas jugadas de gol, pero la única que se generó Chicharito Hernández la falló al lanzar el balón a un costado de la portería de Tiago Volpi.

Ante esto la afición de Chivas está enojada porque no se trajo un jugadores de calidad, sino que además dejaron salir a un buen nueve. Se trata de José Juan Macías, quien actualmente se encuentra en Santos Laguna luego de no ser tenido en cuenta por Fernando Gago.

José Juan Macías lanzó indirecta contra Chivas. (Foto: Imago7)

Por otro lado, en las últimas horas mantuvo diálogos con Claro Sports en el que lanzó un golpe bajo a los entrenadores que tuvo en el Guadalajara. Sin nombrar al Rebaño Sagrado, el exjugador rojiblanco destacó que Ignacio Ambriz puede ser más creativo.

“Estar con el profe nacho es estar lleno de confianza. Te deja crear. Soy alguien muy creativo. Me conoce mucho de nueve, de poste, pero en León no estaba mucho de nueve de poste. Me salía, me abría, metía goles de fuera del área, también llegaba desde segunda línea”, comentó.

Y agregó: “El profe me da esa versatilidad, esa libertad y jugar al futbol. Algo que compartimos es que no gusta jugar al futbol y que se disfrute. Creo que desde ahí ese estilo de juego va con mis características y con mis habilidades de jugador. Lo disfruto y estoy seguro que voy a regresar a ese lugar con mi profe Nacho”. Parece que ningún entrenador de Chivas le dio esa libertad que buscaba.