En Chivas reina cierta paz, por lo que muchos esperan que así se mantenga de aquí al próximo sábado. En medio de esto, el exdirector deportivo del Guadalajara, Ricardo Pelaez, lanzó fuertes declaraciones sobre el motivo por el que Miguel Ponce no siguió en el Rebaño Sagrado.

El directivo rojiblanco tuvo un paso muy controvertido en Verde Valle en el que siempre se puso en el centro de las escena para dar explicaciones. Su salida fue por la puerta de atrás ya que prometió campeonatos y no logró nada tras tener éxitos en América y Cruz Azul.

Fue cuestionado por varios exjugadores y uno de ellos fue Miguel Ponce debido a que afirmó que Pelaez le había prometido la renovación, pero que no lo buscó. Ante esto, Ricardo Pelaez lanzó fuertes declaraciones para negar dicha acusación contra su persona.

“No. Así de sencillo. Mi intención sí era renovarlo; en el proceso que estuve, no lo pude renovar”, comenzó en la mesa de ESPN. Y agregó: “Pero yo, dejar instrucciones en un equipo… Yo ya no voy a estar, ¿y van a seguir haciendo lo que yo diga? No. No tiene lógica”.

Pelaez le respondió a Miguel Ponce.

Por otro lado, el director deportivo señaló que era un jugador que dejó todo en la cancha, pero que le faltó regularidad. “Dejó todo en la cancha; unos técnicos lo ponían, otros no lo ponían. Pero mi intención siempre fue renovarlo”, cerró.

