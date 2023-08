El rendimiento de Erick Gutiérrez con Chivas sigue dejando mucho que desear a especialistas y aficionados al Rebaño, por lo que un famoso exdirectivo del conjunto rojiblanco explotó por la contratación del exjugador del PSV asegurando que el Rebaño no lo necesitaba y solamente fue una “contratación mediática”.

La incorporación del Guti sorprendió a propios y extraños, en donde se le consideró un bombazo por parte de Fernando Hierro y Amaury Vergara; sin embargo, el mediocampista no ha logrado encontrar su plenitud física ni futbolística, por lo que los cuestionamientos y las críticas se mantienen vigentes.

Francisco Gabriel de Anda, exdirector deportivo del chiverío, lamentó la contratación del canterano del Pachuca, asegurando que lo que en verdad necesitaban era un centro delantero, además de que el estilo de Gutiérrez no encaja perfecto con la idea de juego que ha implementado Paunovic en el Rebaño.

“El Guti es un gran jugador, gran futbolista, seleccionado, ya fue a Europa y le fue muy bien, pero el jugador que necesitaba Chivas no era el Guti, porque en el medio campo están cubiertos y es un equipo muy dinámico, la cual no es una principal característica del Guti. Necesitaban un centro delantero desde el torneo anterior y hoy mismo les va a terminar por costar. Fue una contratación más mediática, no era el jugador en cuanto a función se refiere que necesitaba Paunovic y las Chivas”, explicó en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Xolos?

El compromiso de la jornada 5 del Apertura 2023 entre rojiblancos y fronterizos está pactado a disputarse el próximo martes 22 de agosto en la cancha del Estadio Akron, duelo que comenzará en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.