El receso futbolístico trae consigo una serie de rumores con respecto a los posibles fichajes de todos los clubes de la Liga Mx, en donde Chivas siempre suele ser uno de los clubes en el que surgen más rumores a su alrededor, en donde se sumó uno más este viernes cuando se mencionó el nombre de un juvenil y canterano que podría regresar al redil.

A través de redes sociales comenzó a circular una imagen de Carlos Fierro con una camiseta del Guadalajara, situación que desató rumores y especulaciones sobre un posible regreso del Güero al redil, situación que sería falsa.

Según la comunicadora de TUDN, Karina Herrera, el exjugador del chiverío y campeón Sub 17 en el Mundial de México 2011, no tiene cuenta de Facebook, por lo que la publicación que circuló en redes sociales no es de una cuenta oficial.

La más reciente aventura del canterano del Rebaño en el futbol mexicano se suscitó en el Apertura 2022 con la escuadra del FC Juárez, club en el que estuvo un año y solamente participó en 10 partidos. Anteriormente militó en clubes como Cruz Azul y Monarcas.

¿Cuándo arrancará el Apertura 2023?

Aunque aún no se da a conocer el calendario oficial de competencia del próximo semestre, es un hecho de que la actividad del segundo torneo del 2023 arrancará el 30 de junio, debido a que en julio se hará una pausa para la participación de clubes mexicanos en la Leagues Cup contra rivales de la MLS.