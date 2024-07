Las Chivas de Guadalajara preparan su estreno en la Leagues Cup 2024, donde se medirán este sábado frente a San José Earthquakes en el primero de los dos compromisos correspondientes a la fase de grupos. El Rebaño quiere mejorar lo hecho en la última edición, donde perdió sus dos compromisos.

En las últimas semanas se habló mucho sobre cómo incidió el regreso de Chicharito Hernández al Rebaño Sagrado, ya que el histórico delantero no ha podido mostrar el rendimiento goleador que todos esperaban. Incluso muchos cuestionan su liderazgo, pues lo señalan como un jugador conflictivo dentro del vestidor.

Sobre estas cuestiones habló otro de los referentes, Fernando Beltrán, en la previa a la Leagues Cup. “Nosotros lo vemos como un referente totalmente. Es un tipo que ha venido a ayudar muchísimo, es un tipo que da mucho orden dentro del vestidor en el tema de qué hacer, de cómo llevarnos, de tomar decisiones, convivir más, muchísimas cosas”.

La importancia de Chicharito dentro del vestidor

“Al final Javier ha sido una parte importante en esta parte de crecimiento en grupo para saber todavía más claro qué queremos, nosotros desde antes ya teníamos y estuvimos cerca de ser campeones”, respaldó el Nene a otro de los grandes referentes que tiene la plantilla.

Chicharito en plena felicitación para el Nene Beltrán (Imago7)

Asimismo, Beltrán también es consciente de que a Chicharito se le suele cuestionar por demás: “Siempre, yo creo que siempre, no digo de ahora. Pero pues yo desde que me acuerdo, muy chico y bueno desde que empecé a jugar en Primera División, siempre he visto que la crítica hacia él ha sido porque hace esto y a uno no le parece, a otro no le parece. Al final creo que ha aprendido a él a vivir con eso… nos dice, si a este jugador lo criticaban, ¿qué es tal? Ustedes quédense tranquilos que al final eso siempre existe y en todos lados lo existe”,develó el mediocampista rojiblanco.

Beltrán también sufrió críticas

Incluso, Fernando Beltrán también sabe lo que es ser el centro de numerosas críticas. “Tuve que ir a trabajarlo mucho, la parte podemos decir psicológica, mental, en este sentido, porque como lo dices, un día eres el mejor, otro día eres el peor”. Sin embargo, el Nene confiesa: “Hoy estoy muy tranquilo porque no necesito el aplauso de nadie. He aprendido que mientras yo esté bien con el director técnico y mientras yo le cumpla el director técnico, así como antes no me ponían, viene uno y me pone”, sacó pecho.