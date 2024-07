Una serie de videos pusieron al goleador mexicano en medio de otra polémica, pero en el grupo la figura de Javier no es negativa

En los últimos días, luego de la derrota en Tijuana, tomó fuerza el rumor de que la influencia de Chicharito Hernández está siendo negativa en el grupo.

Más allá de que el accionar del atacante mexicano se ha quedado muy por debajo de las expectativas, se difundieron un par de videos donde se le muestra molesto en la banca luego de haber salido de cambio. De paso, se le ve discutiendo con jugadores como el Nene Beltrán y el Piojo Alvarado.

Esta serie de comportamientos sirvieron para que la crítica aumentara en torno a la figura del máximo goleador de la selección mexicana.

¿Cuál es la realidad?

Ante estos rumores, el periodista de ESPN, Jesús Bernal, informó que es falso el hecho de que el vestidor de Guadalajara esté partido por culpa de Javier Hernández. La realidad es todo lo contrario.

“Para mí el tema es simplemente tratar de pegarle a Javier Hernández. Parecería como si hubiera una campaña de desprestigio contra el Chicharito. Donde se le quiere criticar por todo”, dijo Bernal en su canal de Youtube.

“Hoy dicen que el Chicharito está rompiendo el vestidor y esas actitudes existen en cualquier equipo. Si no hiciera esto, se diría que es un mal capitán, que no grita y no habla con sus futbolistas, que es muy tibio”, agregó.

Chicharito es una inspiración en el plantel

Jesús insistió que “les puedo asegurar que no hay ningún vestidor roto en Chivas, por lo contrario. Javier Hernández es un jugador que respetan y admiran bastante por medio de sus compañeros. La mayoría de ellos lo vieron jugar en los mejores equipos”.

“Quieren hacer leña del árbol caído. El chiste es pegarle por sistema al Chicharito”, finalizó el periodista.

También es una realidad que los números del Chicharito en su regreso a Chivas han sido muy malos, con apenas una anotación. En el inicio del actual torneo Apertura 2024, ya asumió la titularidad como el nueve del equipo y ha desperdiciado oportunidades claras para abrir su cuenta personal en el semestre.