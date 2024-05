Fichajes 2024: dan el motivo por el que Jesús Gallardo podría no llegar a Chivas

Chivas se encuentra en pleno descanso luego de haber quedado eliminado de la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, en la noche de hoy explicaron el motivo por el que Jesús Gallardo se aleja de Verde Valle.

El Rebaño Sagrado no tuvo un buen torneo a pesar de que hilvanó cinco victorias consecutivas en el cierre de la fase regular. De todas maneras, uno de los puntos altos que se le puede destacar al equipo de Fernando Gago es que recibió tres goles en los últimos diez partidos en la Liga MX.

Por otro lado, previo al inicio del Clausura 2024 y en medio de este se hablaba de la llegada de Jesús Gallardo. Sin embargo, reportan que esto podría haber cambiado debido a que el Guadalajara encontró un gran jugador para ese puesto: José Castillo.

“Jesús Gallardo es un futbolista que interesó mucho. Hace seis meses. Sí que se busca un lateral izquierdo. Creo que Gallardo sería una solución. Pero me parece, por lo que he platicado, tiene otro tipo de característica en cuanto al perfil de futbolista que se busca. Hoy descubrimos a José Castillo. Tal vez hoy el perfil de lateral sea diferente. Tal vez lo que se busque un buen competidor para Castillo y no de tanto nombre”, señaló César Huerta en su canal de YouTube.

Gallardo se aleja de Chivas. (Foto: Imago7)

No hay que olvidarse que el Guadalajara tuvo serios problemas para encontrar la mejor línea defensiva, especialmente en el lateral izquierdo. Recordemos que Fernando Gago utilizó en ese puesto probó a Jesús Orozco Chiquete, quien se quedó fijo como central, Mateo Chávez, que no volvió a ver minutos, y Leonardo Sepúlveda, el más regular de los tres al momento de tener minutos en esa posición.

¿Pocho Guzmán se va de Chivas?

César Huerta habló también del rumor que surgió sobre la posibilidad de que Pocho Guzmán se vaya de Chivas en un intercambio con Rayados de Monterrey por Jesús Gallardo.

“Me han contestado del interior del Guadalajara. No hay una intención en el Guadalajara de que salga. Si los hay en otros. Con el Pocho no hay intención. Abiertos están si llega una buena oferta como para cualquiera de sus jugadores”, explicó el periodista en su canal de YouTube.