Chivas se prepara para comenzar la pretemporada para el Clausura 2024 con Fernando Gago, quien fue presentado en el día de hoy. Por otro lado, informaron que Fernando Hierro no tendría problemas en dejar ir a Jesús Orozco Chiquete, por lo que repasamos la millonaria suma que pretenden ganar con su ficha.

A lo largo de todo el Apertura 2023, el Guadalajara tuvo varios problemas en las diferentes líneas del equipo y fueron pocos los jugadores que lograron destacarse. De todos ellos podemos nombrar a Roberto Alvarado, Fernando Beltrán y Chiquete Orozco quienes tuvieron un aprobado en la segunda parte del año.

Por otro lado, ayer por la tarde noche el defensa fue noticia debido a que Fernando Hierro habría tomado una importante decisión. Según lo informado por Jesús Hernández en su canal de YouTube, el director deportivo español habría definido que lo vendería si llega una oferta por su ficha.

“Me dicen que si llega una buena oferta por el Chiquete, se va a ir vendido. No préstamo, una oferta buena, la carta y el pase de los derechos federativos”, expresó el reconocido periodista partidario. De esta manera, el Guadalajara no tendría problemas en quitarse de encima a un jugador clave en el armado del once titular.

¿Cuánto pretende ganar Chivas con la posible venta de Jesús Orozco Chiquete?

Chiquete Orozco está en la lista de transferible. (Foto: Imag7)

Sin dudas no es la primera vez que Jesús Orozco Chiquete es buscado por diferentes clubes de la Liga MX. Es más, varios reportes indicaron en el mes de julio y agosto que era sondeado por equipos de Europa. Debido a esto, no es casualidad que Fernando Hierro pretenda venderlo en este mercado de pases si llega una oferta que pague la cláusula de rescisión.

De esta manera, Chivas pretende por lo menos ganar un número cercano a los seis millones de dólares, según lo informado por Transfermarkt. Sin dudas el Rebaño Sagrado tiene que sacar una buena tajada ya que es uno de los futbolistas claves que hay en el once titular.

Fernando Gago fue oficializado en Chivas

Finalmente, Chivas presentó a Fernando Gago como su nuevo entrenador para el Clausura 2024 de la Liga MX. El argentino llega luego de que el Guadalajara haya quedado eliminado en primera ronda de la Liguilla ante Pumas. En una épica presentación, el nuevo timonel Rojiblanco le dejó un mensaje a la afición.

“Creo muchísimo en ser protagonista, en ser un equipo intenso, en generar muchas situaciones de gol”, señaló el argentino. Creo en el trabajo que se hace, me gusta competir partido a partido y pensar en pelear campeonatos. Los desafíos son lindos, siempre viví desafíos en mi vida y en equipos de jerarquía. La unión con la afición los ha hecho fuertes y hoy yo quiero ser parte de esa historia”, expresó.