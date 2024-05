José Juan Macías quiere irse de Chivas luego de no tener minutos con Fernando Gago. A su vez, entrenador de la Liga MX confirma que hay interés por quedarse con el atacante.

Chivas volverá a los trabajos la semana que viene luego de haber estado dos semanas de vacaciones. En medio de esto, Nacho Ambriz confirmó que de parte de Santos Laguna hay un fuerte interés para quedarse con José Juan Macías.

El Guadalajara busca encontrarle acomodo al atacante debido a que no entra en los planes de Fernando Gago. El delantero regresó este año tras más de doce meses de inactividad por una lesión ligamentaria que lo dejó relegado de todas las competencias.

Por otra parte, a lo largo de las últimas semanas se habló mucho del interés de varios equipos de la Liga MX. Santos Laguna y León fueron los primeros en levantar la manos para mostrar su interés y con la lesión de Federico Viña se espera que Fiera apure las negociaciones para quedarselo.

En medio de esto Ignacio Ambriz dio a conocer que hay un gran interés por José Juan Macías para el próximo torneo. “Jean Meneses no entra en mis planes. Lo de los otros que la conozco. A lo mejor puedes decir quiero a este, pero hay circunstancias que muchas veces económica, directiva que no llegan a sus arreglos. Trato de esperar. Dante está siempre aquí. Pero lo de Jean te puedo asegurar que no es así”, expresó Multimedios Deportes.

Nacho Ambriz confirmó que Santos Laguna está interesado en José Juan Macías. (Foto: Imago7)

Cabe destacar que previo a que finalice la participación de Chivas en el Clausura 2024, el atacante le habría pedido a la directiva salir del equipo en busca de más minutos en otro equipo de la Liga MX.

¿Cuándo vuelve Chivas a los trabajos?

Tras la eliminación del Clausura 2024 en Semifinales ante América, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.