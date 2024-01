Por la Jornada 2 del Clausura 2024, las Chivas de Guadalajara visitan a los Tigres de la UANL. En la previa al encuentro, se dio una curiosa situación que varios aficionados no pasaron por alto. Los centrodelanteros José Juan Macías y André-Pierre Gignac se fundieron en un conmovedor abrazo que duró varios segundos.

El francés André-Pierre Gignac, símbolo de Tigres UANL, fue el centro de atención durante los minutos previos al pitazo inicial. El histórico atacante fue homenajeado por llegar a los 200 goles en la Liga MX, por lo que El Volcán se unió en un grito de ovación hacia uno de sus titulares en el duelo ante el Rebaño.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que antes de iniciara el encuentro, Gignac y Macías se dieron un fuerte abrazo que duró varios segundos. Incluso, el francés le dijo algunas palabras al delantero de Chivas, muy probablemente referidas a la larga inactividad que atravesó el canterano rojiblanco.

Macías y Gignac, una relación que data de hace años

Tal parece que la buena relación entre José Juan Macías y André-Pierre Gignac tiene algunos años y no es de ahora. En el pasado, incluso, cuando el mexicano destacó en sus inicios como profesional, Olympique de Marsella le siguió los pasos. La institución francesa llegó a pedir la opinión de Gignac, quien dio buenas referencias sobre el delantero rojiblanco, aunque de todas formas el fichaje nunca se concretó.

Por aquel entonces, Macías afrontaba el Guardianes 2020 con el Rebaño y atravesaba un buen momento, a tal punto de que también era seguido por la Real Sociedad. Como es sabido, finalmente el delantero se marchó al Getafe, donde no tuvo protagonismo antes de regresar a Verde Valle y sufrir dos graves lesiones que afectaron a su carrera.

El elogio de Gignac a José Juan Macías

También unos años atrás, en entrevista con Carlos Hermosillo, Gignac tuvo lindas palabras con el delantero que hoy vuelve a jugar con regularidad en el Rebaño tras dejar atrás una larga inactividad: “A mí me encanta JJ Macías. Me encanta la actitud que tiene consigo mismo, tiene mucha confianza. En León la rompió, regresó a Chivas y empezó a romperla, pero Chivas no es un club fácil, es el club de los mexicanos, quieren resultados así, así así inmediatos y no es fácil. Pero a mí me encanta JJ Macías, es un super delantero para mí. Lo qe hizo en León, cuando tienes a un equipo que juega para tí, es otra cosa”, analizó el delantero francés.