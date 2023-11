Chivas ya se encuentra en los cuartos de final de la Liguilla y espera definir si será cuarto, tercero o segundo en el cierre de la fase regular del Apertura 2023 de la Liga MX cuando visite a Pumas el próximo sábado. Por otro lado, mientras el Guadalajara se prepara, Hugo Sanchez dio explicó cómo y por qué Veljko Paunovic tuvo un gran éxito en el Rebaño Sagrado. A su vez, destacó una faceta poco reconocida del europeo.

Sin duda el trabajo del serbioespañol en el equipo Rojiblanco es todo un éxito debido a que logró ser subcampeón en sus primeros seis meses de trabajo. Sin embargo, en la segunda parte del año dejó mucho que desear debido a que no han podido afianzarse como hace unos meses cuando eran claros candidatos a quedarse con el torneo.

Por otro lado, tras varias semanas de incertidumbre por la sequía de victorias y las indisciplinas de Alexis Vega, Chicote Calderón y Raúl Martínez, Veljko Paunovic pudo encarrilar a Chivas. El Guadalajara se clasificó a la Liguilla y podría seguir escalando posiciones si se dan una serie de resultados.

Hugo Sánchez destaca una faceta poco conocida de Veljko Paunovic.

Sin embargo, para Hugo Sánchez todo esto no es casualidad debido a que considera que el serbioespañol tiene un gran éxito por su manera de trabajar a un Rebaño Sagrado muy limitado. “Me ha sorprendido gratamente. No lo conocía mucho, había escuchado hablar de él. Fernando Hierro tuvo la visión, el atrevimiento de traerlo y creo que pocos creían que podía irle bien. Empezó a mostrar su calidad, su buen trabajo mostrado en el estilo de juego de un equipo que no tiene grandes jugadores. Hay algunos que estaban siendo mejores, pero lamentablemente Alexis tuvo un bajón”, expresó en Futbol Picante.

Y agregó: “El trabajo de equipo se nota la mano de él porque el Guadalajara consiguió un estilo, cosa que era difícil, y los resultados le están dando la razón”. A pesar de esto, la Leyenda del futbol mexicano afirmó que no tiene como candidato al Rebaño Sagrado para el título.

Encuesta ¿Estás de acuerdo en lo que dijo Hugo Sánchez sobre Veljko Paunovic? ¿Estás de acuerdo en lo que dijo Hugo Sánchez sobre Veljko Paunovic? Sí No YA VOTARON 13 PERSONAS

Hugo Sánchez destaca una faceta poco reconocida de Veljko Paunovic

Por otro lado, el ex entrenador y jugador afirmó que una de las claves del éxito de Paunovic está en su forma de liderar. “No creo que les alcance porque hay otros equipos que tienen jugadores de mejor calibre, calidad, talento. Pero una de las virtudes de Paunovic es un líder, porque cuando habla quiere distraer la atención porque quiere echarse la presión y liberar a los jugadores”, expresó Hugo Sánchez.

Y agregó: “Eso es liderazgo y cuando le hacen caso al líder convence entonces los resultados están ahí a pesar de que las limitaciones de la calidad del equipo no es tan alto como el de otros equipos para jugar al tú por tu”.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas por el Apertura 2023?

Chivas volverá a ver acción el próximo sábado ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 del Centro de México. El juego por la jornada 17 del Apertura 2023 se podrá seguir en vivo por TUDN.