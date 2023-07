Una gran polémica se desató entre los aficionados de los Pumas de la UNAM. Jorge Ruvalcaba, joven figura de su equipo, apareció en redes sociales con una playera de las Chivas de Guadalajara.

La foto se filtró en redes justo cuando distintas versiones informaron que Jorge Ruvalcaba, delantero de 21 años, estaba en carpeta de las Chivas de Guadalajara. El proyecto de Fernando Hierro ya ha dado muestras de que apuesta por el talento joven.

Pues bien, tras la polémica, muchos aficionados de Pumas cuestionaron a Ruvalcaba, quien rompió el silencio tras las acusaciones. “Respecto a la foto que circula en redes, sólo quiero aclarar que mi compromiso con Pumas no está en duda”, comenzó el futbolista.

La foto que le trajo problemas a Ruvalcaba en Pumas (Captura)

“Esta foto me la tomé con un fan en mis vacaciones. Jamás he negado una foto en ningún momento, ni la negaré. En ese momento tenía la playera de un amigo mío, de cuando las intercambiamos”, aclaró Ruvalcaba en su cuenta de Instagram.

Reafirmó su compromiso con Pumas

“Estoy enamorado de Pumas y fue un momento en el que ya no me pude cambiar de playera. Y no quise negar la foto. Ahora estoy enfocado en todo lo que viene con este club para poder regalarles los momentos lindos que tantos se merecen”, concluyó Ruvalcaba.