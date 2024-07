El pasado sábado, las Chivas de Guadalajara hicieron su estreno en la Leagues Cup 2024 con un empate 1-1 ante San José Earthquakes. El Rebaño rescató incluso un punto de manera agónica, aunque luego dejó escapar una unidad al perder en la tanda de los penales.

Roberto Alvarado y Cade Cowell fueron quienes fallaron sus penales, mientras que el portero Raúl Rangel no estuvo fino y no logró parar ninguno de los remates del conjunto estadounidense. Hubo un cobro que se fue desviado, pero el Tala no mostró grandes cosas, pues le costó adivinar hacia qué lado debía tirarse.

En redes sociales, varios fanáticos cuestionaron la actuación del Tala en los penales, señalando que debería de mejorar en ese aspecto del juego para ser un portero mucho más completo. E incluso, el canterano dejó algunas dudas con el balón en los pies, donde suele mostrarse muy seguro.

¿Y si ingresa Óscar Whalley? Así le ha ido en penales

Aunque algunos esperaban que Gago apostara por la rotación, tal y como hizo en la Concachampions pasada, finalmente el entrenador argentino volvió a apostar por el Tala Rangel para el debut en la Leagues Cup. No obstante, luego de lo visto en los penales, hay quienes volvieron a pedir una oportunidad para Óscar Whalley.

El portero de 30 años tuvo buenas actuaciones cuando le tocó jugar en el semestre pasado, pero en este caso es la debilidad de Rangel en los penales la que le proporciona una chance. ¿Se animará Gago a cambiar de portero si vuelve a repetirse la definición desde los 12 pasos?

A lo largo de su carrera, Whalley logró detener ocho de los 29 penales que recibió en su contra durante los 90 minutos, lo cual equivale a un 28% de efectividad en ese tipo de acciones. Sin embargo, como rojiblanco sólo tuvo uno y no lo pudo atajar, ante Julián Quiñones por Concachampions.

¿Y qué hay de Rangel? Así le fue en penales

Por su parte, el Tala Rangel tiene un claro margen de mejora a la hora de atajar penales. Desde que debutó con el Tapatío en la Liga de Expansión hasta el día de la fecha, le han anotado los nueve cobros de los cuales dispusieron, cuatro de ellos en el arco de Chivas.