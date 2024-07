La impactante imagen de Chofis López al enterarse que no jugará con Pachuca: ¿Preocupado?

El paso de Eduardo Chofis López por las Chivas de Guadalajara pudo ser mucho más exitoso si su disciplina hubiera cumplido con las expectativas, por ello salió con estilo a San José Earthquakes donde Matías Almeyda lo arropó y sacó lo mejor de su talento, pero en su regreso a México con Pachuca volvió a las andadas en este inicio del Torneo Apertura 2024.

Y aunque en la realidad tener sobrepeso parecería un motivo sencillo de resolver, tal parece que para el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada esto fue imperdonable, razón que lo motivó a prescindir de los servicios de Chofis Lopez, al menos por lo que resta del presente certamen, con lo cual el jugador surgido del Rebaño Sagrado tendrá unas vacaciones adelantadas.

Al termino del duelo entre los hidalguenses y San Luis el martes pasado, el entrenador uruguayo dio a conocer que ya no contará con Eduardo López en el futuro inmediato, sin dar muchas explicaciones, hasta que se filtró la verdadera razón que tenía molesto al estratega ya que el atacante pesaba más de 74 kilogramos, cuando debía estar en 64 cuando mucho.

La primera reacción de Chofis López al saber que ya no tiene equipo

Una vez que se dio a conocer su separación de los Tuzos, Chofis aseguró que nunca incurrió en una indisciplina, pero sí reconoció que solo estará entrenando con un preparador físico de acuerdo a palabras publicadas por el comunicador Jesús Hernández: “Quiero aclarar. No me corrieron. Sigo entrenando, me siguen pagando. Estoy entrenando en Pachuca, con un preparador físico del club. Estuve tres meses de baja por un desgarre de tobillo”.

Chofis López solo entrenará con el Pachuca. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Sin embargo, tal parece que Eduardo López no está muy preocupado por su futuro, pues como él mismo señaló, le seguirán pagando en Pachuca, razón por la que apareció junto a su novia, la guardameta del equipo femenil, Stefani Jiménez en el cine la tarde del jueves pasado.

Una imagen publicada por la arquera en su cuenta de Instagram reveló que ambos futbolistas han resuelto sus diferencias, ya que hace unos días se dio a conocer que habían terminado su relación sentimental, pero tal parece que las cosas se resolvieron y volverán a estar juntos.