La insólita explicación de Arturo Ortega: ¿Por qué sacó a Fernando Beltrán en Chivas vs. Atlas?

Se terminó el Apertura 2024 para las Chivas de Guadalajara. El Rebaño perdió por 1-2 ante Atlas en el Play-In , por lo que después de tres torneos consecutivos, no participará de la Fiesta Grande de la Liga MX. Arturo Ortega , entrenador interino que reemplazó a Fernando Gago, recibió numerosos cuestionamientos de parte de los fanáticos rojiblancos.

Una de las decisiones más extrañas de Arturo Ortega fue la de reemplazar a jugadores importantes como Fernando Beltrán y Roberto Alvarado. Lo del Piojo, dada su inactividad, quizás pueda llegar a entenderse, pero el Nene estaba siendo una de las principales figuras del Clásico Tapatío, con mucha participación y toques de balón.

Lo que buscó Arturo Ortega con las modificaciones

Aunque sin referirse al caso puntual del Nene Beltrán, Ortega explicó los cambios realizados: “Teníamos muy sometido al rival, pensamos que teníamos que tomar mas fuerza, mas profundidad, más velocidad, lo cual se empezaba a dar. Pero bueno, errores que nos cuestan en el último minuto y no se da la situación esperada. El futbol ha sido cruel, quizás injusto, pero no lo tomo como pretexto, al final nosotros no supimos concretar y ahí está el partido”.

Las salidas del Piojo Alvarado y Chicharito Hernández

“La situación de Alvarado y Javier estaban para 50, 60 minutos. No los íbamos a arriesgar. También ellos me hicieron saber que teníamos que refrescar el equipo y teníamos gente muy importante para tener poderío en esa zona muy importante”.