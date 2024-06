Chivas se encuentra en plena pretemporada en Cancún para llegar de la mejor manera al Apertura 2024. En medio de todo esto Amaury Vergara habló de la relación que tiene con los aficionados rojiblancos y afirmó que es magnífica porque siempre que se acerca ellos lo saludan y se toman fotografías. ¿Es así?

A lo largo de los últimos años los fanáticos del Guadalajara cada vez se alejaron más de la directiva rojiblanca. Da la sensación que desde la muerte de Jorge Vergara la directiva cada vez se encuentra más lejos los cientos de personas que pagan el ticket o compran una playera del Rebaño Sagrado.

Por otro lado, Chivas se encuentra en plena preparación para el Apertura 2024 con un equipo que ilusiona y se une a la afición. Esto se debe a que en su regreso Chicharito Hernández pidió que todos vayan juntos y unidos para ir en busca de la 13, objetivo que no se pudo alcanzar en el Clausura 2024.

En medio de todo esto, Amaury Vergara mantuvo diálogos con Purímetro al señalar que su relación con la afición de Chivas es buena. Según el dueño del Guadalajara todo lo que surge en los medios es mentira ya que es muy cerrado en todo lo que sucede en su entorno y que luego en la calle la afición le muestra su cariño y le hace porras.

Amaury Vergara afirma que tiene una buena relación con los fanáticos de Chivas. (Foto: Imago7)

“El 99.9 % no es verdad (chismes). Soy una persona muy hermética, entonces muy probablemente la mayoría de lo que se dice es mentira y además negativo. Pero no es importante, porque luego en el uno a uno con la afición, cuando me ven en la calle o aquí, siempre me saludan con mucho cariño, echan porras, hay exigencias, pero siempre de manera educada. Las redes sociales son como baños públicos, donde la gente escribe cualquier tarugada y se quedan ahí de manera negativa, pegadas en la pared”, expresó.

¿La afición de Chivas está cerca de Amaury Vergara?

Es cierto que en la calle siempre la afición le pide fotografías a Amaury Vergara, pero esto cambia en las redes sociales. Hasta el momento solo han llegado dos refuerzos al primer equipo de Chivas, Omar Govea y Daniel Aguirre, y siempre que hay ocasión los fanáticos del Rebaño Sagrado expresan su disconformidad por la falta de grandes fichajes.