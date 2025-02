Chivas de Guadalajara volvió a dar un paso en falso en el Clausura 2025. El Rebaño Sagrado perdió 2 a 1 ante Toluca en la jornada 7. Los goles los convirtieron Alexis Vega (34′) y Hugo Camberos en contra (90+1′) para los locales y también Camberos para la visita (70′).

Más allá de que el rendimiento de Chivas no fue el mejor, hubo una jugada que podría haber cambiado el desarrollo del partido. Antes del minuto 20, Alan Pulido marcó un gol que fue anulado inmediatamente por el juez de línea, pero en las imágenes no queda claro que esté por delante de la línea del balón. No obstante, el VAR ratificó la decisión original y el Rebaño no pudo ponerse en ventaja.

Ahora, el periodista Omar Villarreal reveló que la razón por la que en la Liga MX no existe la tecnología de punta en el VAR es meramente económica. En el futbol mexicano no existen las cámaras y los vectores adecuados para realizar las imágenes 3D que no dejarían dudas en este tipo de jugadas.

Captura de X.

La Liga MX no invierte lo necesario para obtener la tecnología que determina si es offside o no de manera automática. En competiciones como Champions League o Premier League no incide la mano y el ojo humano, sino que un aparato define con exactitud el veredicto que se tiene que dar en una jugada.

El gol de Alan Pulido hubiera cambiado el partido ante Toluca

Al tratarse de una jugada donde el partido estaba 0 a 0, el gol de Alan Pulido contaba con una importancia notable en el desarrollo del encuentro. De igual manera, Chivas no debe quedarse solo con esa situación, ya que el desempeño volvió a dejar bastante que desear. Pese a que tampoco mereció perder, debido a que en el segundo tiempo tuvo varias llegadas, no hubo un nivel alto en los 90 minutos.