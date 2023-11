Chivas se prepara para jugar contra Pumas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, mientras se habla de la Fiesta Grande, afirman que Óscar Whalley pidió irse del Rebaño Sagrado y este sería importante motivo de su pedido.

Desde la llegada de Fernando Hierro al club, la directiva no ha parado de apuntalar los diferentes puestos en los que está endeble el Guadalajara. Por el momento se falló para la portería y en el centro atacante de calidad. A su vez, solo trajeron a tres jugadores que no terminaron de rendir.

Sin embargo, en el caso de Óscar Whalley es llamativo debido a que llegó un pedigrí interesante ya que llegaba del futbol español. A pesar de esto, a Veljko Paunovic no le terminó de convencer debido a que lo probó en los entrenamientos y no terminó de entrar a pesar de que el Wacho Jiménez no rindió en momentos importantes para evitar derrotas.

Debido a esto, informan que el guardameta del Rebaño Sagrado está cansado y habría pedido irse del club en el próximo mercado de pases. Según lo informado por Fernando Esquivel, la razón de su postura es porque Veljko Paunovic lo considera el tercer portero del equipo.

“Óscar Whalley habría pedido SALIR de Chivas. Un informe que entregó Paunovic por finalizar el torneo regular y previo a entrar a Liguilla, reveló que considera a Whalley como 3er portero”, expresó en su cuenta de Twitter.

Y agregó: “El portero habría pedido su salida, pues llegó con la promesa de competir por un puesto titular y solamente ha sido borrado por el actual DT. Se considera una cesión. Existe ofrecimiento al mercado mexicano. Aunque, la prioridad es volver a España”.

¿Con qué porteros contará Chivas para el Clausura 2023?

Ante la posible salida de Óscar Whaller, Chivas volvería a tener a dos porteros en el primer equipo: Miguel Jiménez y Raúl Rangel. No hay que olvidarse que el Tala le había ganado la titularidad al Wacho, pero una lesión en el Clásico Tapatío lo dejó fuera del equipo. A ellos hay que sumarle a Eduardo García, guardameta del Sub-23 y de Tapatío.

Por otra parte, no hay que olvidarse que llega un nuevo mercado de pases en pocas semanas y se habló mucho de la búsqueda de otro guardameta. Uno de los grandes pretendidos desde la directiva Rojiblanca es Carlos Acevedo, pero poco se sabe.