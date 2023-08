Uno de los temas más polémicos que existen en la agenda de Fernando Hierro radica en la posibilidad de buscar una renovación de Cristian Calderón con el equipo de Chivas; sin embargo, se revelaron detalles de un incidente que se suscitó en el vestidor rojiblanco en donde estuvo involucrado el lateral y Veljko Paunovic.

El Chicote ha estado en el ojo del huracán constantemente debido a que en el Guadalajara no ha alcanzado el nivel que presentó en Necaxa, además de ser blanco de críticas por cuestiones de indisciplinas, aunque todo eso queda de lado y en el club se analiza lo futbolístico y a partir de ello se buscará una renovación o no.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló un percance que se suscitó en un entrenamiento del chiverío en donde el timonel del conjunto tapatío explotó contra Cristian Calderón por su comportamiento al fingir una lesión, por lo que reprendió severamente al futbolista.

“El otro día me enteraba de una anécdota de Cristian Calderón donde finge una falta en un entrenamiento y Paunovic le ha pegado un regaño. Ya iba todo el cuerpo médico para atenderlo a Calderón, pero no tenía realmente nada. No era algo para decir que necesita la atención inmediata del servicio médico del club. Paunovic le pegó un tremendo regaño y se enfadó con el mismo Calderón”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras quedar eliminado de la Leagues Cup, el Guadalajara ya se encuentra en Verde Valle para mantenerse en los trabajos y recuperar la confianza y el buen funcionamiento que mostró el equipo en el arranque del Apertura 2023, por lo que deberán esperar para poder reaparacer en competencia.