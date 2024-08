El próximo 24 de agosto, las Chivas de Guadalajara retomarán su actividad en el Apertura 2024 de la Liga MX. Luego de lo que fue la eliminación en la Leagues Cup, el Rebaño quiere levantar cabeza y volver a la victoria para empezar a pensar en la clasificación directa para la Liguilla.

Asimismo, en la plantilla rojiblanca hay elementos que buscarán hacerse de un sitio en el primer equipo para lo que resta de semestre. Nuevas oportunidades podrían presentarse, principalemnte en la zaga central donde se dieron las bajas por lesión de Jesús Orozco Chiquete y Luis Olivas.

¿Llegó el momento del Pollo Briseño?

Con este panorama, uno de los que podría recuperar protagonismo es Antonio Briseño. El marcador central de 30 años atraviesa una curiosa situación en Chivas, pues se trata de uno de los referentes de la plantilla, de los más respetados por la afición gracias a la pasión con la que vive cada encuentro, pero aún así no juega casi nunca.

El Pollo, incluso, se ha mostrado siempre muy comprometido con la institución en general, a tal punto de que actualmente da sus primeros pasos como entrenador, tras crear la escuela de futbol llamada “Rebaño Chivas”, en un claro guiño hacia sentir con el conjunto tapatío.

¿Ahora sí? La baja de Olivas amplía oportunidades para el Pollo Briseño

El aguerrido marcador central, Pollo Briseño, comenzó el torneo siendo suplente, algo que no extrañó demasiado al tener Chivas una zaga muy consolidada como la de Gilberto Sepúlveda y Jesús Orozco. Sin embargo, tras la lesión de Chiquete, lo más lógico era volver a ver a Briseño en el once inicial rojiblanco, algo que no sucedió.

Briseño sólo jugó un minuto en todo el semestre: fue en el tiempo añadido ante San José Earthquakes, cuando ingresó de urgencia para intentar ganar algún balón aéreo (Imago)

Fernando Gago llegó a apostar por Fernando González como marcador central, una posición que apenas conoce. Incluso para la Leagues Cup se inclinó primero por Leonardo Sepúlveda y luego por Luis Olivas, dejando en claro que el Pollo está actualmente relegado en su consideración.

De cara al reinicio de la Liga MX, entonces, parece poco probable que Gago vuelva a probar al “Oso” como defensor, pues ya no hay tiempo para pruebas; Leo Sepúlveda no tuvo una buena actuación ante San José y por eso todos los caminos llevan hacia el Pollo Briseño, quien podría estar ante su ansiada oportunidad para convencer al entrenador rojiblanco.