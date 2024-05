Chivas se prepara para enfrentar a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX. Previo al partido Christian Martinoli advirtió al Guadalajara al marcar que la mayoría de las veces las decisiones arbitrales siempre caen a favor del conjunto azulcrema.

El Rebaño Sagrado quiere volver a disputar una nueva definición de campeonato, pero para esto deberá superar a las Águilas en duelo complicado. Especialmente porque el equipo rojiblanco no gana desde el cruce en semifinales del Clausura 2023.

En medio de esto, todo el futbol mexicano analiza todos los detalles de cara a lo que se vivirá en el Clásico Nacional. Uno de ellos fue Christian Martinoli quien afirmó que América no está jugando bien y destacó que siempre las decisiones polémicas o grises caen a favor de los azulcremas.

“Al América cuando lo atacas, le haces hoys por todos lados. El América no tiene garantía. ¿Viste a Igor? ¿viste el pase de gol que metió? ¿viste el el baile que les metieron en Pachuca? Al América lo pudieron haber destrozado en Pachuca, no nos olvidemos de que hay dos partidos. No nos vayamos con que ‘ya calificó’, metió el gol al ’93. El América no es el América campeón ya”, analizó.

Christian Martinoli advirtió a Chivas. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Lo que sí es que las decisiones grises suelen beneficiar al América, aunque duela. Las decisiones grises siguen y yo no estoy discutiendo la de Valdés, la de Jonathan Dos Santos te la discuto todo el maldito partido. Las grises son a favor del Real Madrid, como son de River Plate, como son del United. Son a favor de los equipos importantes, para qué nos hacemos weyes”.

¿Por dónde ver Chivas vs. América por la Semifinal del Clausura 2024?

Como se sabe, mañana Chivas recibe a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla 2024 en el Estadio Akron. El juego podrá seguir en vivo y en directo por TUDN y TV Azteca, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del encuentro.