Desde que Chivas se quedó eliminado de la Leagues Cup, la afición rojiblanca espera novedades sobre el regreso de su equipo a la actividad oficial. Diversos reportes afirmaban que la directiva estaba en pláticas con la Liga MX para adelantar alguno de sus partidos correspondientes al Apertura 2024.

La espera llegó a su fin y después de varias especulaciones, finalmente se supo cuál fue la resolución de la Liga MX. Este lunes se confirmó que habrá juegos reprogramados para adelantar cotejos, pero sorpresivamente el Rebaño no verá acción de manera anticipada.

Confirmado: Chivas no adelanta ningún partido del Apertura 2024

La afición rojiblanca deberá esperar, tal y como estaba previsto, hasta el 24 de agosto para volver a ver en acción a su equipo. Será una larga inactividad, por lo que Fernando Gago y compañía tendrán tiempo de sobra para trabajar y corregir errores. ¡Ya no hay excusas para el Rebaño!

Sin embargo, la Liga MX sí que anunció algunos juegos que se adelantarán a su fecha original. Los tres casos son los de Puebla vs. Rayados (J16), Tijuana vs. Santos Laguna (J8) y San Luis vs. Querétaro (J13). El primero de estos juegos tendrá lugar el viernes, mientras que los dos próximos serán el día domingo.

Chivas y León rechazaron adelantar su compromiso

Asimismo, se supo que la Liga MX les consultó a Chivas y León si tenían intenciones de adelantar su compromiso correspondiente a la Jornada 8, pues sólo se permitirían anticipar partidos que se dieron en jornada doble para alivianar el calendario.

La razón por la que el Rebaño rechazó la propuesta se debió al concierto que se dará este miércoles 14 de agosto en el Estadio Akron, por parte del Grupo Aventura. De esta manera, no habría tiempo suficiente para que se recuperara al campo de juego y se decidió no adelantar el partido que tendrá lugar en medio de los duelos ante Cruz Azul y América.

¡Para agarrarse la cabeza! Chivas no adelantará ninguno de sus compromisos de Liga MX. (Imago7)

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas por el Apertura 2024?

Tras esta determinación, Chivas volverá a jugar por el Apertura 2024 de la Liga MX recién el próximo sábado 24 de agosto, como visitante frente a Tigres UANL. Dicho partido marcará el reencuentro del serbio Veljko Paunovic con el Rebaño Sagrado, el equipo con el que se dio a conocer en el futbol mexicano, llegando hasta una final ante los propios Felinos.