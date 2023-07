A unas horas de su presentación en el Apertura 2023, en Tigres siguen suspirando por poder contratar a Alexis Vega para el siguiente torneo, por lo que el entrenador de los universitarios, Robert Dante Siboldi, habló al respecto y aseguró que Chivas no está dispuesto a desprenderse de su jugador número 10.

El entrenador uruguayo reconoció que la directiva es la encargada de gestionar todo el tema de las contrataciones, aunque dejó en claro que Gru no era la única opción en su lista de candidatos para apuntalar a los felinos, aunque dejó en claro que los rojiblancos lo quieren retener en el Rebaño.

“Eso lo está manejando Mauricio (Doehner), él sabrá si sigue insistiendo o si ya se optó por otras opciones, no era la única opción, hay varias opciones las que hay. No sé cómo está en este momento el tema directamente con Vega. Sé que Chivas no lo quería dejar salir porque es un jugador importante para ellos, pero hasta ahí sé, nada más”, declaró en conferencia de prensa.

Desde hace varias semanas, el conjunto de Tigres ha estado en contacto con Fernando Hierro para tratar de gestionar el traspaso de Alexis; sin embargo, la directiva del Guadalajara se ha negado o inclusive cotizado en precios exorbitantes tanto a Vega como a Roberto Alvarado, por quien también han mostrado interés desde San Nicolás de los Garza.

¿Cuándo jugará Chivas contra León?

El conjunto rojiblanco comenzará su recorrido en el Apertura 2023 contra el Club León en la cancha del Nou Camp, duelo que está pactado a disputarse el próximo lunes 3 de julio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.