Este Clausura 2023 ha sido sumamente complicado para Chivas y sobre todo para el entrenador Veljko Paunovic, debido a que han tenido que lidiar con múltiples ausencias por diversas circunstancias, principalmente lesiones, por lo que un referente en el Rebaño admitió que el no contar con Víctor Guzmán contra Atlas es un duro golpe para los rojiblancos.

El Pocho se ha convertido en el líder que tanto necesitaba el Guadalajara, ya que desde que arribó al redil tomó las riendas del vestidor y de la ofensiva, siendo el jugador más determinante con cinco goles y dos asistencias; sin embargo, el capitán de la escuadra rojiblanca no podrá participar en el Clásico Tapatío debido a que se encuentra suspendido.

Es por eso que Roberto Alvarado, quien es uno de los elementos consentidos de Paunovic por su plurifuncionalidad y técnica individual, no titubeó en asegurar que la ausencia de Guzmán le afectará al chiverío; sin embargo, no es excusa para no salir del Estadio Jalisco con los tres puntos en la bolsa.

“Sí pesa porque Pocho es un líder para nosotros, nos ha ayudado mucho, tiene mucha llegada, mucho gol, nos duele que no pueda estar, pero ahora igual nosotros buscar ganar por los compañeros que no les toca estar. Él que está expulsado, Macías que está lesionado, y a quien le toque estar en esa posición lo va a hacer de la mejor manera”, aseguró el Piojo a TUDN.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol detuvo su actividad a nivel de clubes durante dos semanas, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota el próximo fin de semana, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

