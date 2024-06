Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, reaccionó a la repentina salida de Fernando Hierro de la dirección deportiva. Esto, después de no poder rechazar una tercera oferta del club Al-Nassr en Arabia Saudita, donde se reencontrará con Cristiano Ronaldo. El Nene apareció como una de las figuras rojiblancas autorizadas para platicar sobre esta intempestiva marcha del directivo español.

El estelar canterano del Rebaño Sagrado se encuentra en la lista preliminar del entrenador Jaime Lozano en Selección México. Pero no es el único, está acompañado del portero Raúl Rangel, el defensor Jesús Orozco Chiquete y el atacante Roberto Alvarado. El volante viene de disputar 69 minutos en la dura caída 4-0 ante Uruguay en el Estadio de los Broncos de Denver. Un duelo de preparación para el tricolor de cara a la Copa América 2024.

El Nene Beltrán, durante una plática con los medios en la ciudad de Denver, reaccionó a la salida del directivo del Guadalajara. El mediocampista no perdió la oportunidad de mandar un mensaje de despedida a Fernando Hierro, quien se marchó al futbol de Arabia. El dirigente que concretó el regreso de Chicharito Hernández a Chivas, ahora se reencontrará con otro exReal Madrid: Cristiano Ronaldo.

Beltrán Cruz consideró que “al final, es una parte complicada para el club. (Fernando Hierro) había hecho un gran trabajo dentro del tiempo que estuvo con nosotros. Mejoró muchas cosas en el club, nos ayudó a cambiar la actitud en tema de ganar y ser competitivos. Entonces, no se tomó tan bien. Pero bueno, desearle todo el éxito, no nos gustó mucho que se fuera. A mí me ayudó mucho, a mi familia, me ayudó mucho en el tema de mi madre. Entonces, solamente agradecerle y que le vaya muy bien“.

Fernando Beltrán platicó con los medios en Denver (Afición)

Los números de Fernando Beltrán en el Clausura 2024

El mediocampista canterano de las Chivas, de 25 años de edad, se afianzó en la alineación rojiblanca con el cuerpo técnico de Fernando Gago. El Nene tuvo participación en todos los partidos que disputaron los tapatíos en el Clausura 2024. Apareció como titular en 16 de las 17 fechas de la ronda regular del torneo, para completar 1.377 minutos de acción. En los que anotó un gol a Toluca y repartió una asistencia ante Puebla. Además, vio una tarjeta amarilla.

Beltrán jugó los cuatro encuentros de la Liguilla del Clausura 2024, tanto con Toluca como contra América. Mientras, que jugó tres de los cuatro partidos de las Chivas en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024.